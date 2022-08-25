Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Уиган» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

сегодня, 15:06
Бернли

Ставки букмекеров

«Бернли» считается небольшим фаворитом матча с коэффициентом на победу 2.34. Шансы «Уигана» набрать очка оцениваются по котировке 3.10. Ничья в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по цене 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.283.272.37
Лига Ставок 3.15 3.15 2.35
Мелбет 3.19 3.26 2.34
1XBET 3.19 3.26 2.34

Касательно голов, то здесь эксперты прогнозируют низкую результативность. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Уиган» сыграл четыре поединка в новом сезоне чемпионата. Первые три матча в лиге команда свела к ничейным результатам, разделив очки с такими соперниками: «Престон» (0:0), «Норвич» (1:1) и «Бристоль Сити» (1:1).

В предыдущем туре первенства игроки «Уигана» оформили дебютную победу сезона, которая случилась на поле «Бирмингема» (1:0).

«Бернли» провел пять матчей в Чемпионшипе после вылета из АПЛ. Команда победила только в стартовом туре, когда она оказалась сильней «Хаддерсфилда» в гостях. Также футболисты «Бернли» провели три ничейных встречи, которые были разбавлены поражением на поле «Уотфорда» (0:1).

Информация для ставок

  • «Уиган» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 последних матчах всех турниров
  • «Бернли» сыграл на ТМ(2,5) гола во всех 5 матчах чемпионата
  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 3 прошлых матчах между соперниками

Прогноз

«Уиган» добивается положительных результатов в прагматичном стиле, а у атаки «Бернли» есть очевидные проблемы. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.65 1.71 2.21
Лига Ставок 2.10 1.65 1.59 2.20
Мелбет 1.67 2.29
1XBET 1.67 2.29
Все комментарии
p2bxsme6f8jh
p2bxsme6f8jh
сегодня в 15:11
Фаворит матча Бернли
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 