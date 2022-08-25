«Уиган» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

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сегодня, 15:06

Ставки букмекеров

«Бернли» считается небольшим фаворитом матча с коэффициентом на победу 2.34. Шансы «Уигана» набрать очка оцениваются по котировке 3.10. Ничья в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по цене 3.20.

Касательно голов, то здесь эксперты прогнозируют низкую результативность. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Уиган» сыграл четыре поединка в новом сезоне чемпионата. Первые три матча в лиге команда свела к ничейным результатам, разделив очки с такими соперниками: «Престон» (0:0), «Норвич» (1:1) и «Бристоль Сити» (1:1).

В предыдущем туре первенства игроки «Уигана» оформили дебютную победу сезона, которая случилась на поле «Бирмингема» (1:0).

«Бернли» провел пять матчей в Чемпионшипе после вылета из АПЛ . Команда победила только в стартовом туре, когда она оказалась сильней «Хаддерсфилда» в гостях. Также футболисты «Бернли» провели три ничейных встречи, которые были разбавлены поражением на поле «Уотфорда» (0:1).

Информация для ставок

«Уиган» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 последних матчах всех турниров

«Бернли» сыграл на ТМ(2,5) гола во всех 5 матчах чемпионата

Ставка ТМ(2,5) прошла в 3 прошлых матчах между соперниками

Прогноз

«Уиган» добивается положительных результатов в прагматичном стиле, а у атаки «Бернли» есть очевидные проблемы. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.