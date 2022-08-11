«Уотфорд» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшипа (12.08.2022)

Ставки букмекеров
«Уотфорд» идет небольшим фаворитом этого матча. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 2.35, а вероятность победы «Бернли» оценивается в 3.14. В то же время заключить пари на ничью можно по котировке 3.32.
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завтра, 22:00
Аналитики также считают, что предстоящий поединок получится низовым. Вариант ставки ТМ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Обе команды в прошлом сезоне покинули элиту английского футбола. «Уотфорд» стал предпоследней командой в турнирной таблице АПЛ, а «Бернли» занял третье снизу место, отстав от спасительной зоны на три балла.
По итогам двух сыгранных туров в Чемпионшипе соперники набрали по четыре очка. «Уотфорд» смог обыграть в стартовом туре «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а затем зафиксировал гостевую ничью на поле «Вест Бромвича» (1:1).
«Бернли», в свою очередь, стартовал с гостевой победы над «Хадделсфилдом» (1:0), а затем не смог одолеть в домашних условиях «Лутон Таун» (1:1).
Информация для ставок
- Ставка ТМ(2,5) сыграла во всех матчах команд этого сезона
- «Уотфорд» и «Бернли» сыграли на ТМ(2,5) гола в 2 из последних 3 очных встреч
- «Бернли» не проигрывал «Уотфорд» в 4 последних матчах всех турниров
Прогноз
Пока «Уотфорд» и «Бернли» не блещут результативной атакой, но обороняются обе команды надежно. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.