Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Уотфорд» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшипа (12.08.2022)

сегодня, 11:46
Уотфорд

Ставки букмекеров

«Уотфорд» идет небольшим фаворитом этого матча. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 2.35, а вероятность победы «Бернли» оценивается в 3.14. В то же время заключить пари на ничью можно по котировке 3.32.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.433.313.19
Лига Ставок 2.30 3.20 3.20
Мелбет 2.41 3.28 3.05
1XBET 2.41 3.28 3.05

Аналитики также считают, что предстоящий поединок получится низовым. Вариант ставки ТМ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Обе команды в прошлом сезоне покинули элиту английского футбола. «Уотфорд» стал предпоследней командой в турнирной таблице АПЛ, а «Бернли» занял третье снизу место, отстав от спасительной зоны на три балла.

По итогам двух сыгранных туров в Чемпионшипе соперники набрали по четыре очка. «Уотфорд» смог обыграть в стартовом туре «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а затем зафиксировал гостевую ничью на поле «Вест Бромвича» (1:1).

«Бернли», в свою очередь, стартовал с гостевой победы над «Хадделсфилдом» (1:0), а затем не смог одолеть в домашних условиях «Лутон Таун» (1:1).

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) сыграла во всех матчах команд этого сезона
  • «Уотфорд» и «Бернли» сыграли на ТМ(2,5) гола в 2 из последних 3 очных встреч
  • «Бернли» не проигрывал «Уотфорд» в 4 последних матчах всех турниров

Прогноз

Пока «Уотфорд» и «Бернли» не блещут результативной атакой, но обороняются обе команды надежно. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.24 1.61 1.66 2.14
Мелбет 1.69 2.24
1XBET 1.69 2.24
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:47
Скорей всего ничья!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 