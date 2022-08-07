«Вест Бромвич» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.08.2022)

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сегодня, 14:46

Ставки букмекеров

«Вест Бромвич» минимальный фаворит этого матча. Ставки на победу домашней команды идут по коэффициенту 2.38, за ничью предложена цена 3.28, а победу «Уотфорда» можно сыграть по котировке 3.11.

Если отталкиваться от линии, которую выставила компания Лига Ставок, в этом противостоянии команды сыграют в низовом формате. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Вест Бромвич» начинал новый сезон с гостевого матча на поле с «Мидлсбро». Быстро пропустив гол в дебюте матча, «дрозды» смогли отыграться во второй половине, и заработать один балл.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Вест Бромвич» занял 10-е место в турнирной таблице.

«Уотфорд» вновь не задержался в АПЛ , вернувшись во второй по значимости английский дивизион по итогам прошлого сезона. Выступления в Чемпионшипе «шершни» начали успешно, одолев на домашней арене «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом.

Информация для ставок

«Уотфорд» не проигрывал в 3 прошлых матчах с «Вест Бромвичем» — 2 победы и ничья

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 матчей на поле «Вест Бромвича»

«Уотфорд» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 гостевых матчей

Прогноз

«Вест Бромвич» и «Уотфорд» ставят высокие задачи на этот сезон. При этом обе команды располагают солидным атакующим потенциалом. Рекомендуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.