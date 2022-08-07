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«Вест Бромвич» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.08.2022)

сегодня, 14:46
Вест Бромвич

Ставки букмекеров

«Вест Бромвич» минимальный фаворит этого матча. Ставки на победу домашней команды идут по коэффициенту 2.38, за ничью предложена цена 3.28, а победу «Уотфорда» можно сыграть по котировке 3.11.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.433.243.25

Если отталкиваться от линии, которую выставила компания Лига Ставок, в этом противостоянии команды сыграют в низовом формате. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Вест Бромвич» начинал новый сезон с гостевого матча на поле с «Мидлсбро». Быстро пропустив гол в дебюте матча, «дрозды» смогли отыграться во второй половине, и заработать один балл.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Вест Бромвич» занял 10-е место в турнирной таблице.

«Уотфорд» вновь не задержался в АПЛ, вернувшись во второй по значимости английский дивизион по итогам прошлого сезона. Выступления в Чемпионшипе «шершни» начали успешно, одолев на домашней арене «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом.

Информация для ставок

  • «Уотфорд» не проигрывал в 3 прошлых матчах с «Вест Бромвичем» — 2 победы и ничья
  • Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 матчей на поле «Вест Бромвича»
  • «Уотфорд» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 гостевых матчей

Прогноз

«Вест Бромвич» и «Уотфорд» ставят высокие задачи на этот сезон. При этом обе команды располагают солидным атакующим потенциалом. Рекомендуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.72 1.66 2.32
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:56
Гости не проиграют этот матч
Гость
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