«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Кубка английской лиги (22.12.2022)

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вчера, 13:41

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Ставки на победу «горожан» в формате основного времени предстоящего поединка принимаются по коэффициенту 1.93, за ничью выставлена цена 3.70, а победа «Ливерпуля» играется по котировке 3.80.

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок прогнозируют результативный счет в этом противостоянии. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.58, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Манчестер Сити» ушел на паузу с поражением от «Брентфорда» в чемпионате Англии (1:2). Этот проигрыш стал для «горожан» вторым в текущем сезоне чемпионата, а дистанция от лидера турнирной таблицы «Арсенала» увеличилась до пяти очков.

Вместе с тем футболисты «Манчестер Сити» легко прошли в 1/8 финала Кубка английской лиги, победив на домашней арене «Челси» (2:0), а на групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы одержали четыре победы и дважды сыграли вничью, пройдя в плей-офф турнира с первой строчки.

«Ливерпуль» перед перерывом смог поправить турнирное положение в АПЛ и подняться на шестое место рейтинга. После поражений от «Ноттингема» (0:1) и «Лидса» (1:2) подопечные Юргена Клоппа поочередно победили «Тоттенхэм» (2:1) и «Саутгемптоно» (3:1), доведя количество победных матчей в лиге до шести.

Отметим, что на предыдущей стадии Кубка английской лиги «Ливерпуль» прошел «Дерби» по итогам серии пенальти (1:0), а в Лиге чемпионов «красные» прошли в плей-офф со второго места, уступив первую позицию «Наполи».

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл в 3 предыдущих матчах против «Манчестер Сити»

Команды обменялись голами в 4 из последних 5 очных матчей

«Манчестер Сити» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров

Прогноз

После длительной паузы игровые кондиции «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» могут быть далеки от идеальных. При этом у обеих команд сохраняется крутой атакующий потенциал. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.