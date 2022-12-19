«Вулверхэмптон» — «Джиллингем». Прогноз на матч Кубка Англии (20.12.2022)

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вчера, 08:45

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Вулверхэмптон» оправдает статус фаворита в этом матче. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по символическому коэффициенту 1.13. За ничью предложена высокая цена 8.80, а победа «Джиллингема» идет по котировке 28.00.

С учетом наличия очевидного лидера в этой игре, аналитики БК Лига Ставок прогнозируют результативный исход. Заключить пари на ТБ (2.5) гола можно по коэффициенту 1.52, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Вулверхэмптон» на правах представителя АПЛ начинает выступления в Кубке Англии со стадии 1/8 финала. При этом текущий сезон премьер-лиги складывается для «волков» не лучшим образом.

На перерыв «Вулверхэмптон» ушел в статусе главного аутсайдера лиги, расположившись на последнем месте турнирной таблицы. В активе команды только две победы и четыре ничьи, при девяти поражениях в пассиве. В двух последних турах команда проиграла «Арсеналу» (0:2) и «Брайтону» (2:3).

«Джиллингем» успешно преодолел предварительный раунд отбора Кубка Англии, оказавшись сильней «Дахэнем» (3:2 и 1:1). Во второй английской лиге клуб выступает плохо, находясь на последнем месте рейтинга. По итогам 20 туров футболисты «Джиллингема» зафиксировали 10 поражений, восемь ничейных поединков и всего две победы.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 2 из прошлых 3 очных матчей

(2,5) гола в 2 из прошлых 3 очных матчей «Вулверхэмптон» забивал минимум два гола в 4 предыдущих матчах с соперником на своем поле

Ставка ТБ (2,5) прошла в 2 предыдущих матчах «Джиллингема»

Прогноз