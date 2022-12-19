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«Вулверхэмптон» — «Джиллингем». Прогноз на матч Кубка Англии (20.12.2022)

вчера, 08:45
Вулверхэмптон

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Вулверхэмптон» оправдает статус фаворита в этом матче. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по символическому коэффициенту 1.13. За ничью предложена высокая цена 8.80, а победа «Джиллингема» идет по котировке 28.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.148.6423.60
1XBET 1.14 8.60 24.00

С учетом наличия очевидного лидера в этой игре, аналитики БК Лига Ставок прогнозируют результативный исход. Заключить пари на ТБ(2.5) гола можно по коэффициенту 1.52, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Вулверхэмптон» на правах представителя АПЛ начинает выступления в Кубке Англии со стадии 1/8 финала. При этом текущий сезон премьер-лиги складывается для «волков» не лучшим образом.

На перерыв «Вулверхэмптон» ушел в статусе главного аутсайдера лиги, расположившись на последнем месте турнирной таблицы. В активе команды только две победы и четыре ничьи, при девяти поражениях в пассиве. В двух последних турах команда проиграла «Арсеналу» (0:2) и «Брайтону» (2:3).

«Джиллингем» успешно преодолел предварительный раунд отбора Кубка Англии, оказавшись сильней «Дахэнем» (3:2 и 1:1). Во второй английской лиге клуб выступает плохо, находясь на последнем месте рейтинга. По итогам 20 туров футболисты «Джиллингема» зафиксировали 10 поражений, восемь ничейных поединков и всего две победы.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 2 из прошлых 3 очных матчей
  • «Вулверхэмптон» забивал минимум два гола в 4 предыдущих матчах с соперником на своем поле
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 2 предыдущих матчах «Джиллингема»

Прогноз

По нашему мнению, «Вулверхэмптон» и «Джиллингем» проведут результативный матч на стадии 1/8 финала Кубка Англии. Предлагаем поставить на ТБ(2.5) гола по коэффициенту 1.52 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.56 1.96 1.88
1XBET 2.38 1.53
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:19
Волки должны выигрывать этот матч без особых проблем
Гость
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