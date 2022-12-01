«Чарльтон» — «Челтенхэм». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

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вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Чарльтона» можно по коэффициенту 1.75 – хозяева фавориты грядущего матча. Сыграть ничью букмекеры предлагают по коэффициенту 3.88, а победа «Челтенхэма» играется по котировке 4.70.

Предстоящий матч по оценкам экспертов БК Лига Ставок получится низовым. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются п котировке 1.90, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Чарльтон» находится на 14-м месте Первой лиги Англии. На счету команды 24 балла, которые она заработала в пяти победных и девяти ничейных поединках. В последнем туре чемпионата футболисты «Чарльтона» зафиксировали пятое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Порт Вейлу» (0:1).

«Челтенхэм» занимает 18-е место турнирной таблицы. Клуб провел шесть победных и четыре ничейных поединков, набрав в общей сложности 22 балла. Еще в восьми играх чемпионата команда уступала соперникам, но в последнем матче лиги ей удалось одолеть на своем поле «Уиком» (1:0).

Информация для ставок

«Чарльтон» не проигрывал в 8 из 9 домашних матчей лиги

«Челтенхэм» не выигрывал в 7 из 8 гостевых поединков чемпионата

«Челтенхэм» проиграл в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

По нашему мнению, «Чарльтон» сможет заработать три очка в домашнем матче против «Челтенхэма». Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.