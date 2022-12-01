«Крю Александра» — «Ньюпорт Каунти». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

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вчера, 15:30

Ставки букмекеров

Линия основных ставок на эту игру выглядит равноценно. Победа «Крю Александра» играется по коэффициенту 2.80, а победу «Ньюпорта» можно взять по котировке 2.65. Желающие заключить пари на ничью, могут воспользоваться ценой 3.20.

Аналитики компании Лига Ставок убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Поставить на ТМ(2,5) гола предлагается по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Крю Александра» одержал шесть побед и семь раз сыграл вничью. Такие результаты принесли команде 25 очков и текущее 15-е место в турнирной таблице. Еще в пяти играх лиги клуб проигрывал своим оппонентам. Выделим, что два последних матча в лиге футболисты «Крю Александра» провели успешно. Им удалось поочередно победить «Суиндон» (1:0) и «Колчестер» (1:0).

Пять побед и четыре ничейных поединка предоставили «Ньюпорту» 19 баллов. С таким показателем успешности гости грядущего матча занимают 18-е место в общем зачете Первой английской лиги. При этом проигрывает «Ньюпорт» в этом сезоне довольно часто – 10 поражений. Но в последнем туре команда заработала три очка, разобравшись дома с «Джиллингем» (2:0).

Информация для ставок

«Крю Александра» не проигрывал в 7 из 9 домашних матчей лиги

«Ньюпорт» не побеждал в 7 из 9 гостевых поединков чемпионата

«Крю Александра» выиграл без пропущенных голов в 2 последних матчах на своем поле

Прогноз

Изучив статистику и актуальную форму команд, рекомендуем поставить на нулевую фору «Крю Александра» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.