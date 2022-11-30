«Моркамб» — «Эксетер». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

1669811493

вчера, 15:31

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры симпатизируют гостям. Ставки на победу «Эксетера» идут по коэффициенту 2.04, ничья оценивается в 3.60, а победа «Моркамба» доступна по котировке 3.70.

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок склоняются к тому, что «Моркамб» и «Эксетер» проведут результативный матч. Заключить пари на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.87, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Моркамб» является одним из аутсайдеров Первой лиги Англии. Набрав 14 очков за 19 туров, клуб обосновался в зоне вылета на 23-й позиции рейтинга.

В текущем сезоне «Моркамб» отметился только двумя победами, еще восемь встреч команда завершила вничью и в девяти уступила соперникам. В последней игре чемпионата хозяева предстоящей встречи проиграли на своем поле «Линкольну» (1:2).

«Эксетер» базируется на 11-м месте чемпионата, набрав 25 очков. По ходу сезона клуб провел семь победных и четыре ничейных встреч, зафиксировав восемь поражений. В последнем матче Первой лиги «Эксетер» проиграл дома «Ипсвичу» (0:2), а до этого команда обыграла на домашней арене «Питерборо Юнайтед» (3:2).

Информация для ставок

«Моркамб» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах

«Эксетер» фиксировал обмен голами в 4 из последних 5 поединков

Команды обменялись голами в 2 из прошлых 3 очных встреч

Прогноз

Мы считаем, что «Моркамб» и «Эксетер» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.