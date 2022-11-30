«Петерборо Юнайтед» — «Барнсли». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

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вчера, 15:40

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Петерборо Юнайтед» можно по коэффициенту 2.10 – хозяева идут умеренным фаворитом противостояния. Ничья играется по цене 3.40, а победа «Барнсли» доступн по котировке 3.50.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды проведут результативный матч. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Петерборо Юнайтед» находится на четвертом месте Первой лиги. В 19 матчах чемпионата клуб одержал десять побед, один раз сыграл вничью и допустил восемь поражений. В активе команды 34 забитых гола и 23 пропущенных мяча. Выделим, что в двух предыдущих турах лиги футболисты «Петерборо Юнайтед» последовательно проиграли «Бристоль Роверс» (0:1) и «Эксетер» (2:3).

«Барнсли» замыкает шестерку лидеров Первой лиги, пребывая в зоне плей-офф. Прорыв команды обусловлен тремя победами кряду, которые она одержала в противостояниях с «Милтон Кинз Донс» (3:1), «Шрусбери» (1:0) и «Форест Грин» (2:0). Отметим, что в 18 сыгранных матчах чемпионата футболисты «Барнсли» допустили шесть поражений (три ничьи и девять побед).

Информация для ставок

«Петерборо Юнайтед» сыграл на ТБ (2,5) гол в 4 из прошлых 5 матчей

(2,5) гол в 4 из прошлых 5 матчей Ставка ТБ (2,5) прошла в 4 из последних 5 матчей «Барнсли»

(2,5) прошла в 4 из последних 5 матчей «Барнсли» «Барнсли» выиграл в 3 из последних 5 матчей против «Петерборо Юнайтед»

Прогноз

По нашему мнению, «Петерборо Юнайтед» и «Барнсли» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.