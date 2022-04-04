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«Бернли» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (06.04.2022)

вчера, 13:34
Бернли

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом матче нет, на победу «Бернли» линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.6, а поставить на победу «Эвертона» можно по коэффициенту 2.95. Взять ничью предлагают по коэффициенту 6.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.613.233.04
Фонбет 2.55 3.15 2.95
Мелбет 2.61 3.26 3.07
1XBET 2.61 3.26 3.07
BetBoom 2.61 3.18 2.99

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 2.23, а тотал меньше 2.5 стоит 1.65. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Бернли» уже долгое время не радует своих болельщиков набранными очками. Последние игры команда исключительно проигрывает, на пути встречались «Брентфорд» и «Манчестер Сити», которые нанесли поражения с одинаковым счетом (0:2), а также «Челси», который забил четыре гола и разгромил со счетом (0:4). После 28 игр клуб находится в зоне вылета с 21 очками в активе.

«Эвертон» расположился всего двумя ступеньками выше и от зоны вылета команду отделяют всего три зачетных балла. В последних раз коллектив выигрывал в середине прошлого месяца, а две последние встречи завершились поражениями от «Вест Хэма» и «Кристал Пэласа» со счетом (1:2) и (0:4) соответственно.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Бернли» насчитывает пять поединков (четыре поражения вряд и ничья)
  • «Эвертон» проиграл шесть из восьми последних матчей
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Эвертона» (3:1)
  • Семь из восьми последних игр и «Бернли» и «Эвертона» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ожидаем равную игру двух команд из нижней части турнирной таблицы. Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом, но открытую игру с большим количеством голов, скорее всего, не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.73 1.68 2.31 1.33 3.54
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.71 2.33
1XBET 1.71 2.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:27
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5, возможен ничейный исход матча.
shlomo
shlomo
вчера в 15:40
Бернли располагается на 19 месте в турнирной таблице. Количество набранных очков - 21.Эвертон же по праву занимает 17 строчку с 25 баллами. В таких турнирах, как Премьер-лига любая встреча имеет огромную важность, поэтому нас в любом случае ждет плотная борьба двух сильных соперников.
x58rx2aj648r
x58rx2aj648r
вчера в 14:29
Футбольный клуб «Бернли» выиграет матч.
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