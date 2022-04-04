«Бернли» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (06.04.2022)

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вчера, 13:34

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом матче нет, на победу «Бернли» линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.6, а поставить на победу «Эвертона» можно по коэффициенту 2.95. Взять ничью предлагают по коэффициенту 6.8.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 2.23, а тотал меньше 2.5 стоит 1.65. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Бернли» уже долгое время не радует своих болельщиков набранными очками. Последние игры команда исключительно проигрывает, на пути встречались «Брентфорд» и «Манчестер Сити», которые нанесли поражения с одинаковым счетом (0:2), а также «Челси», который забил четыре гола и разгромил со счетом (0:4). После 28 игр клуб находится в зоне вылета с 21 очками в активе.

«Эвертон» расположился всего двумя ступеньками выше и от зоны вылета команду отделяют всего три зачетных балла. В последних раз коллектив выигрывал в середине прошлого месяца, а две последние встречи завершились поражениями от «Вест Хэма» и «Кристал Пэласа» со счетом (1:2) и (0:4) соответственно.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Бернли» насчитывает пять поединков (четыре поражения вряд и ничья)

«Эвертон» проиграл шесть из восьми последних матчей

Минувшая очная встреча завершилась победой «Эвертона» (3:1)

Семь из восьми последних игр и «Бернли» и «Эвертона» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ожидаем равную игру двух команд из нижней части турнирной таблицы. Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом, но открытую игру с большим количеством голов, скорее всего, не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.