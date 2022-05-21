«Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

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21 мая 2022, 15:02

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом не определились и не отдали предпочтение ни одной из команд. На победу «Бернли» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Поверить в успех «Ньюкасла» любой игрок может по коэффициенту 3.2. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.88. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Бернли» продолжает бороться за прописку в элите. Команда после 37 туров только по дополнительным показателям опережает «Лидс», поэтому необходима только победа. В минувших турах зацепиться за очки не удалось, поражение от «Тоттенхэма» (0:1) и ничья с «Астон Виллой» (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед» закончит турнир в центре таблицы, команда выглядит неплохо и стабильно оформляет очки в копилку. В последней встрече команд без проблем дома одолела «Арсенал» (2:0), но туром ранее разгромно уступила «Манчестеру Сити» (0:5).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Бернли» составляет три матча

У «Ньюкасла» пять побед в последних семи играх

Минувшая очная встреча закончилась поражением «Бернли» (0:1)

Шесть из семи последних поединков «Ньюкасла» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Бернли» жизненно необходима победа в этом матче и команда приложит максимум усилий для ее достижения. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев поля по интереснейшему коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.