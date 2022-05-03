«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

1651603384

вчера, 21:43

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было трудно, поэтому выставили практические равные коэффициенты. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.76 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в победе готсей, то ее можно взять по коэффициенту 2.55, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.5.

За тотал больше и тотал меньше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по одинаковому коэффициенту 1.89. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Брайтон» в минувшем туре побывал в гостях у «Вулверхэмптона» и нанес ему разгромное поражение со счетом (3:0), чуть ранее команда принимала на своем поле «Саутгемптон» и также не оставила болельщиков без большого количества забитых голов, ничья (2:2). В таблице «чайки» находятся на девятом месте, но на еврокубки уже не претендуют.

«Манчестер Юнайтед» уже точно получит путевку в еврокубок, но еще неизвестно в какой по рангу. Коллектив продолжает сражаться за Лигу чемпионов, но шансов пробиться туда крайне мало, так как за две игры до конца «красные дьяволы» отстают от «Арсенала» аж на пять очков. Скорее всего, мы увидим МЮ в групповом раунде Лиги Европы.

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл три из пяти последних поединков

Беспроигрышная выездная серия МЮ насчитывает пять игр (четыре поражения и ничья)

насчитывает пять игр (четыре поражения и ничья) МЮ выиграл семь минувших очных встреч

выиграл семь минувших очных встреч Четыре из пяти последних матчей и «Брайтона» и МЮ завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом гостей, но хозяева не намерены отдавать очки без боя и на контратаках будут также создавать опасность у ворот соперника. Верим в то, что «Брайтон» сможет забить в этом матче и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет.