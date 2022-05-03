«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

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вчера, 23:03

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определиться без явных проблем. Загрузить на хозяев с форой (-1) предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57. В случае победы «волков» зайдет приятный коэффициент 9.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.94.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Существует небольшая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Челси» сейчас не часто радует своих поклонников победами, но не смотря на это продолжает удерживать третьем место в турнирной таблице и является главным претендентом на бронзовые медали. Коллектив в минувших турах расписал ничью с МЮ (1:1), а также на выезде минимально уступил «Эвертону» (0:1)

«Вулверхэмптон» проиграл уже не один поединок и довел свою негативную серию до трех вряд. Обидчиками «волков» стали «Брайтон» (0:3), также «Бернли» и «Ньюкасл», которые смогли победить с одинаковым счетом (0:1). В таблице клуб продолжает бороться за путевку в Лигу конференций и отстает от заветной строчки всего на три очка.

Информация для ставок

«Челси» выиграл лишь один из четырех последних матчей

«Вулверхэмптон» проиграл четыре из пяти последних поединков

Две минувшие очные встречи завершились нулевой ничьей

Четыре из пяти последних игр «Челси» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим боевую игру двух мотивированных команд, ведь у каждой есть свои задачи на сезон и нужны зачетные баллы для их выполнения. Вполне возможно, что команды доставят друг другу проблемы и обменяются голами, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.3 в БК Фонбет.