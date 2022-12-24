«Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

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вчера, 14:41

Ставки букмекеров

Минимальные симпатии букмекеров на стороне домашней команды. Победа «Эвертона» играется по коэффициенту 2.44. Шансы «Вулверхэмптона» оцениваются в 3.20, а поставить на ничью можно по котировке 3.15.

В линии голов от букмекерской конторы Лига Ставок преимущество на стороне низового исхода. Вариант пари ТМ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Эвертон» к предстоящему туру подходит на 17-м месте АПЛ , опережая зону вылета на один балл. По ходу сезона ливерпульский клуб одержал три победы, пять раз сыграл вничью и в семи поединках проиграл. Атака команда забила только 11 голов, при 17 пропущенных.

Стоит учесть, что перед паузой футболисты «Эвертона» допустили два проигрыша подряд, уступив на выезде «Борнмуту» (0:3) и дома «Лестеру» (0:2).

«Вулверхэмптон» подает сигналы с последнего места рейтинга. На счету команды всего 10 очков, которые она заработала в двух победных и четырех ничейных играх. Еще в девяти матчах «волки» проиграли своим оппонентам. Количество забитых голов весьма скромное – 8, а пропущено 24 мяча.

Перед уходом на перерыв футболисты «Вулверхэмптона» провалили матчи против «Арсенала» (0:2) и «Брайтона» (2:3) на домашней арене.

Информация для ставок

«Эвертон» побеждал в 3 из прошлых 5 домашних матчей против соперника

«Вулверхэмптон» не выигрывал в 7 гостевых матчах АПЛ – 2 ничьих и 5 поражений

– 2 ничьих и 5 поражений «Вулверхэмптон» забил только три гола в 7 выездных поединках лиги

Прогноз

По нашему мнению, у «Эвертона» больше шансов заработать очки в домашней игре против «Вулверхэмптона». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.