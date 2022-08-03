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«Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

сегодня, 22:39
Фулхэм - Ливерпуль

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» идет уверенным фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.30, ничья в игре продается за 5.70, а победа «Фулхэм» за 9.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle10.705.971.31
Лига Ставок 10.00 6.20 1.29
1XBET 10.50 6.20 1.31

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.53, а ТМ (2.5) по 2.48.

Форма команд

«Фулхэм» является новичком АПЛ, клуб уверенно выиграл Чемпионшип и настроен закрепится в высшем дивизионе. За время предсезонной подготовки команда провела четыре матча, два выиграв и по одному сыграв вничью и проиграв. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Вильярреал» (1:1).

«Ливерпуль», как и всегда, котируется одним из претендентов на чемпионство, к тому сезон 2021/2022 команда завершила в шаге от первого места, с разницей в одно очко. При подготовке клуб сыграл шесть матчей. По три поединка выиграно и прогирано. В крайнем противостоянии победный результат отдан «Страсбур» (0:3).

Информация для ставок

  • В 11 из 15 последних матчах «Фулхэм» забил менее 2.5 голов
  • «Ливерпуль» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • «Ливерпуль» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, амбиции и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Ливерпуль» с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 2.08 1.83
Лига Ставок 2.55 1.50 2.02 1.77
1XBET 2.50 1.48
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