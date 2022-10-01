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«Кристал Пэлас» -«Челси». Прогноз на матч АПЛ (01.01.2022)

вчера, 00:28
Кристал Пэлас - Челси

Ставки букмекеров

«Челси», со значительным перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.91, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Кристал Пэлас» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.313.571.95
Лига Ставок 4.70 3.70 1.74

Аналитики не ожидают, что команды будут играть раскованно и открыто, поэтому предполагается низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.08 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Кристал Пэлас» по состоянию на сегодня занимает 16 позицию, сумев набрать шесть очков. По итогам семи туров команда два раза сыграла вничью, трижды проиграла, а в одном матче одержала победу. В крайнем противостоянии с «Ньюкаслом» победителя выявить не смогли (0:0). Футболистам и тренерскому штабу команды нужно находить и предпринимать новые решения как можно скорее, потому что одна победа к восьмому туру выглядит совсем неубедительно.

«Челси» после семи сыгранных туров располагается на седьмом месте в чемпионате, имея в активе 10 очков. Столичный клуб выглядит нерешительно на старте сезона. Команда три раза обыграла соперников, дважды уступила, а также расписала одну «мировую». В крайнем противостоянии верх взят, с минимальной разницей над «Вест Хэмом» (2:1).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забили обе команды
  • «Челси» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • «Челси» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Кристал Пэлас» забьет гол с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.60 1.46 1.83 1.91 1.45 2.60
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