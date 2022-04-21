«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

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вчера, 22:26

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили выставить практически одинаковые коэффициенты. Поставить на победу «Лестера» можно по коэффициенту 2.82, в то время как загрузить на успех «Астон Виллы» можно за 2.7. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Лестер Сити» после выхода в полуфинал Лиги конференций провел уже два поединка национального чемпионата, где сразился с «Ньюкаслом» и «Эвертон». И если в первом случае команде не удалось зацепиться за очки — поражение (1:2), то в игре с «ирисками» коллектив выигрывал до самых последних минут встречи, но в итоге пропустил, и игра завершилась вничью (1:1).

«Астон Вилла» продолжает проигрывать. В минувшем туре коллектив потерпел уже четвертое поражение за последний месяц и опустился на 15 место в таблице. Обидчиками стали «Тоттенхэм» (0:4), «Вулверхэмптон» (1:2), а также «Арсенал» (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лестера» насчитывает восемь матчей (пять побед и три ничьих)

«Астон Вилла» проиграла четыре игры кряду

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре последних встречи с участием «Лестера» закончились результатом «обе заьют»

Прогноз