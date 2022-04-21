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«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

вчера, 22:26
Лестер Сити

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили выставить практически одинаковые коэффициенты. Поставить на победу «Лестера» можно по коэффициенту 2.82, в то время как загрузить на успех «Астон Виллы» можно за 2.7. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.412.61
Фонбет 2.80 3.30 2.55
Мелбет 2.96 3.28 2.69
1XBET 2.96 3.28 2.69
BetBoom 2.88 3.33 2.59

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Лестер Сити» после выхода в полуфинал Лиги конференций провел уже два поединка национального чемпионата, где сразился с «Ньюкаслом» и «Эвертон». И если в первом случае команде не удалось зацепиться за очки — поражение (1:2), то в игре с «ирисками» коллектив выигрывал до самых последних минут встречи, но в итоге пропустил, и игра завершилась вничью (1:1).

«Астон Вилла» продолжает проигрывать. В минувшем туре коллектив потерпел уже четвертое поражение за последний месяц и опустился на 15 место в таблице. Обидчиками стали «Тоттенхэм» (0:4), «Вулверхэмптон» (1:2), а также «Арсенал» (0:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Лестера» насчитывает восемь матчей (пять побед и три ничьих)
  • «Астон Вилла» проиграла четыре игры кряду
  • Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5
  • Четыре последних встречи с участием «Лестера» закончились результатом «обе заьют»

Прогноз

Нас ждет матч наполненный борьбой на каждом участке поля. Много голевых моментов порадуют болельщиков и вполне вероятно, что игра закончится результатом ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.40 2.03 1.88 1.61 2.43
Фонбет 1.97 1.83
Мелбет 2.03 1.91
1XBET 2.03 1.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:32
Победа команды "Лестер Сити" в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:35
Будет ничья.
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