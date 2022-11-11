Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

вчера, 16:16
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Коэффициент 1.27 на победу «Ливерпуля» делает хозяев этой встречи очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по цене 6.60, а победа «Саутгемптона» играется по котировке 10.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.276.5410.82
Лига Ставок 1.30 6.20 9.60
1XBET 1.28 6.60 11.50

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также склоняет к результативному исходу этого противостояния. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.42, а поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 2.85.

Форма команд

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в предыдущем туре АПЛ (2:1). Эта победа стала для клуба только пятой в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Прежде футболисты «Ливерпуля» зафиксировали два поражения кряду, уступив «Ноттингему» (0:1) и «Лидсу» (1:2). Отметим, что на данный момент команда Юргена Клоппа идет лишь восьмой в турнирной таблице.

«Саутгемптон» проиграл «Ньюкаслу» в последнем матче чемпионата Англии. Это поражение стало для «святых» вторым подряд в АПЛ и восьмым в проходящем розыгрыше чемпионата Англии. Отметим, что «Саутгемптон» одержал три победы и трижды сыграл вничью, расположившись в зоне вылета на 18-м месте.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл 7 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Саутгемптон» проиграл в 4 из последних 5 гостевых матчей АПЛ
  • «Ливерпуль» выиграл без пропущенных голов в 5 прошлых домашних матчах против «Саутгемптона»

Прогноз

Мы считаем, что «Ливерпуль» сможет уверенно обыграть «Саутгемптон» на своем поле. Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.39 2.51 1.57
Лига Ставок 2.75 1.44 2.17 1.67
1XBET 2.66 1.43
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 