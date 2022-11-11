«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

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вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Коэффициент 1.27 на победу «Ливерпуля» делает хозяев этой встречи очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по цене 6.60, а победа «Саутгемптона» играется по котировке 10.50.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также склоняет к результативному исходу этого противостояния. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.42, а поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 2.85.

Форма команд

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в предыдущем туре АПЛ (2:1). Эта победа стала для клуба только пятой в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Прежде футболисты «Ливерпуля» зафиксировали два поражения кряду, уступив «Ноттингему» (0:1) и «Лидсу» (1:2). Отметим, что на данный момент команда Юргена Клоппа идет лишь восьмой в турнирной таблице.

«Саутгемптон» проиграл «Ньюкаслу» в последнем матче чемпионата Англии. Это поражение стало для «святых» вторым подряд в АПЛ и восьмым в проходящем розыгрыше чемпионата Англии. Отметим, что «Саутгемптон» одержал три победы и трижды сыграл вничью, расположившись в зоне вылета на 18-м месте.

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл 7 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Саутгемптон» проиграл в 4 из последних 5 гостевых матчей АПЛ

«Ливерпуль» выиграл без пропущенных голов в 5 прошлых домашних матчах против «Саутгемптона»

Прогноз

Мы считаем, что «Ливерпуль» сможет уверенно обыграть «Саутгемптон» на своем поле. Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.