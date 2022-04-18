Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.04.2022)

вчера, 23:33
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение хозяевам. На победу «Сити» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Поверить в сенсационный успех «Брайтона» любой игрок может по коэффициенту 15. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 6.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.0318.64
Фонбет 1.19 6.50 18.00
BetBoom 1.19 7.07 18.92

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Манчестер Сити» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей был пройден «Атлетико» (1:0), не сумел порадовать болельщиков выходом в финал кубка Англии. На Этихад пожаловал «Ливерпуль» и нанес «горожанам» поражение (2:3). В АПЛ у команды все под контролем, продолжают завоевывать зачетные баллы и лидировать в турнирной таблице.

«Брайтон» сотворил настоящие сенсации, дважды приехав в Лондон и по очереди обыграв грозные «Арсенал» и «Тоттенхэм» (2:1) и (1:0). Успех в этих поединках позволил команде уверенно закрепиться в центре таблицы на 10 месте и довести количество набранных очков в копилку до 40.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Сити» составляет три поединка (поражение и две ничьих)
  • «Брайтон» выиграл три из пяти последних выездных поединков
  • Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТБ 3.5
  • Четыре из шести последних игр «Брайтона» и пять из восьми «Сити» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Сити» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка. «Брайтон» уже разобрался ранее с двумя топовыми клубами и постарается сделать это еще раз. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» по интереснейшему коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.81 1.29 2.34 1.65 1.83 2.06
Фонбет 2.25 1.63
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 07:37
Кто не знаю.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 