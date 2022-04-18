«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.04.2022)

1650313999

вчера, 23:33

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение хозяевам. На победу «Сити» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Поверить в сенсационный успех «Брайтона» любой игрок может по коэффициенту 15. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 6.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Манчестер Сити» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей был пройден «Атлетико» (1:0), не сумел порадовать болельщиков выходом в финал кубка Англии. На Этихад пожаловал «Ливерпуль» и нанес «горожанам» поражение (2:3). В АПЛ у команды все под контролем, продолжают завоевывать зачетные баллы и лидировать в турнирной таблице.

«Брайтон» сотворил настоящие сенсации, дважды приехав в Лондон и по очереди обыграв грозные «Арсенал» и «Тоттенхэм» (2:1) и (1:0). Успех в этих поединках позволил команде уверенно закрепиться в центре таблицы на 10 месте и довести количество набранных очков в копилку до 40.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Сити» составляет три поединка (поражение и две ничьих)

«Брайтон» выиграл три из пяти последних выездных поединков

Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТБ 3.5

3.5 Четыре из шести последних игр «Брайтона» и пять из восьми «Сити» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Сити» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка. «Брайтон» уже разобрался ранее с двумя топовыми клубами и постарается сделать это еще раз. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» по интереснейшему коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Фонбет.