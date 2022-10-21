«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (22.10.2022)

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вчера, 21:51

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.21, ничья в игре котируется по 7.20, а победа «Брайтона» по 13.50 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что в субботу на «Этихад Стедиум» фанаты смогут увидеть зрелищную, атакующую игру с большим количеством забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.49, а ТМ (2.5) за 2.75 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити» перед 13 туром располагается на второй строчке в таблице, уступая текущему лидеру четыре очка. В активе «горожан» 23 набранных пункта, семь побед, две ничьи и одно поражение. В последних пяти турах трижды соперники были обыграны, а по матчу сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии между английскими грандами, против «Ливерпуля» допущен первый в сезоне проигрыш (0:1). Стоит также отметить, что команда Пепа является самой забивающей в АПЛ , особенно этому способствует их нападающий Эрлинг Холланд, который уже успел отличится 15 раз.

«Брайтон» к 13 туру подходит на восьмой строчке в таблице, сумев набрать к этому времени 15 очков. Команда немного сдала свои позиции, после очень мощного старта. В нынешнем розыгрыше команда четырежды обыгрывала соперников, трижды сыграла вничью и в трех поединках уступила. В последних пяти турах два матча проиграно, один выигран и два закончено с равным счетом. В крайнем поединке «Брайтон» разошелся миром с «Ноттингем Форест» (0:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ

10 из 15 последних матчей «Брайтона» завершились с более 1.5 голами

«Манчестер Сити» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+2.5) «Брайтона» с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.