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«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

вчера, 23:00
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры не определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Норвича» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.72, а в случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 2.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.723.332.21
Фонбет 3.65 3.25 2.12
Мелбет 3.82 3.32 2.20
1XBET 3.82 3.32 2.20
BetBoom 3.62 3.33 2.19

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.92, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 1.85. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Норвич Сити» замыкает турнирную таблицу чемпионата и имеет лишь призрачные шансы на спасение. Команде нужно отыграть отставание в восемь очков лишь за шесть туров до конца, но отметим, что коллектив делает все возможно для достижения цели. В минувшем туре «канарейки» дали бой МЮ, но в итоге уступили (2:3), а чуть ранее набрали четыре балла в бою с «Бернли» (2:0) и «Брайтоном» (0:0).

«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу в очередном матче и продлил свою победную серию, порадовав болельщиков. В последних турах на пути команды оказались «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон», которые были повержены с одинаковым счетом (1:0), а также «Лестер Сити» (2:1).

Информация для ставок

  • «Норвич» выиграл лишь одну из пяти последних домашних встреч
  • Победная серия «Ньюкасла» насчитывает три матча
  • Минувший очный поединок закончился вничью (1:1)
  • Пять из семи последних игр «Норвича» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» обладает более квалифицированными футболистами и имеет более организованную игру. С первых минут гости постараются взять мяч под свой контроль и довести дело до победы, поэтому предлагаем поставить на успех «Ньюкасла» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.49 1.92 1.99 1.52 2.70
Фонбет 1.87 1.93
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 1.95 1.99
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:02
Победа гостей, но обе забьют.
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