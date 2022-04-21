«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

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вчера, 23:00

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры не определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Норвича» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.72, а в случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 2.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.92, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 1.85. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Норвич Сити» замыкает турнирную таблицу чемпионата и имеет лишь призрачные шансы на спасение. Команде нужно отыграть отставание в восемь очков лишь за шесть туров до конца, но отметим, что коллектив делает все возможно для достижения цели. В минувшем туре «канарейки» дали бой МЮ , но в итоге уступили (2:3), а чуть ранее набрали четыре балла в бою с «Бернли» (2:0) и «Брайтоном» (0:0).

«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу в очередном матче и продлил свою победную серию, порадовав болельщиков. В последних турах на пути команды оказались «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон», которые были повержены с одинаковым счетом (1:0), а также «Лестер Сити» (2:1).

Информация для ставок

«Норвич» выиграл лишь одну из пяти последних домашних встреч

Победная серия «Ньюкасла» насчитывает три матча

Минувший очный поединок закончился вничью (1:1)

Пять из семи последних игр «Норвича» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» обладает более квалифицированными футболистами и имеет более организованную игру. С первых минут гости постараются взять мяч под свой контроль и довести дело до победы, поэтому предлагаем поставить на успех «Ньюкасла» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.