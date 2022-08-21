«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (21.08.2022)

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сегодня, 01:50

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.38, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Ньюкасл» по 8.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.65, а ТМ (2.5) за 2.33.

Форма команд

«Ньюкасл» после активной трансферной кампании, к третьему туру подходит с четырьмя очками в активе. В прошедшем туре была расписана гостевая ничья с «Брайтон» (0:0).

«Манчестер Сити» после победы в чемпионате в прошлом году, считается одним из фаворитов турнира и в этом. К тому же, стартовые две игры были выиграны без особых проблем. В крайнем противостоянии разгромно обыгран «Борнмут» (4:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Манчестер Сити» забили обе команды

В 12 из 15 последних матчах «Ньюкасл» забил менее 2.5 голов

«Манчестер Сити» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирные задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.