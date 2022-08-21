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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (21.08.2022)

сегодня, 01:50
Ньюкасл - Манчестер Сити

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.38, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Ньюкасл» по 8.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.305.171.38
Лига Ставок 7.80 5.20 1.39
Мелбет 9.30 5.25 1.39
1XBET 9.30 5.25 1.39

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.65, а ТМ (2.5) за 2.33.

Форма команд

«Ньюкасл» после активной трансферной кампании, к третьему туру подходит с четырьмя очками в активе. В прошедшем туре была расписана гостевая ничья с «Брайтон» (0:0).

«Манчестер Сити» после победы в чемпионате в прошлом году, считается одним из фаворитов турнира и в этом. К тому же, стартовые две игры были выиграны без особых проблем. В крайнем противостоянии разгромно обыгран «Борнмут» (4:0).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Манчестер Сити» забили обе команды
  • В 12 из 15 последних матчах «Ньюкасл» забил менее 2.5 голов
  • «Манчестер Сити» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирные задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.61 1.32 2.26 1.70 1.76 2.17
Лига Ставок 2.28 1.61 1.80 1.99
Мелбет 2.20 1.61
1XBET 2.20 1.61
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:47
Победа команды гостей с Азиатской форой (-1,25) в этом матче. Удачи
Гость
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