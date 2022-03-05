«Уотфорд» – «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (06.03.2022)

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является лондонский «Арсенал». Коэффициент его на победу в гостях с форой составляет 1.6. На неожиданную победу «Уотфорда» дают коэффициент 6.05. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Уотфорд» в минувшем туре сумел сотворить сенсацию и сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре с «Манчестер Юнайтед», ничья (0:0). Чуть раньше команда проводила поединки с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» и набрала в копилку три зачетных балла, результаты (1:4) и (1:0) соответственно.

«Арсенал» выиграл три последних матча и закрепился на шестой строчке в турнирной таблице с 45 очками в активе. Команда на своем пути дважды преодолела сопротивление «Вулерхэмптона» (1:0) и (2:1), а также оказалась сильнее «Брентфорда» (2:1).

Информация для ставок

«Уотфорд» проиграл дома семь матчей подряд

Безпроигрышная серия «Арсенала» насчитывает четыре игры (три победы и ничья)

Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из семи минувших игр «Уотфорда» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут владеть гости. Лондонская команда более стабильна на данном этапе сезона и рассчитывает на завоевание трех очков. Сделать ставку на победу «Арсенала» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.