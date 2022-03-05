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«Уотфорд» – «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (06.03.2022)

вчера, 16:19
Уотфорд - Арсенал

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является лондонский «Арсенал». Коэффициент его на победу в гостях с форой составляет 1.6. На неожиданную победу «Уотфорда» дают коэффициент 6.05. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.314.031.62
Фонбет 6.60 4.15 1.53
Мелбет 6.60 4.28 1.58
1XBET 6.60 4.28 1.58
BetBoom 6.22 4.12 1.59

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Уотфорд» в минувшем туре сумел сотворить сенсацию и сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре с «Манчестер Юнайтед», ничья (0:0). Чуть раньше команда проводила поединки с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» и набрала в копилку три зачетных балла, результаты (1:4) и (1:0) соответственно.

«Арсенал» выиграл три последних матча и закрепился на шестой строчке в турнирной таблице с 45 очками в активе. Команда на своем пути дважды преодолела сопротивление «Вулерхэмптона» (1:0) и (2:1), а также оказалась сильнее «Брентфорда» (2:1).

Информация для ставок

  • «Уотфорд» проиграл дома семь матчей подряд
  • Безпроигрышная серия «Арсенала» насчитывает четыре игры (три победы и ничья)
  • Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5
  • Шесть из семи минувших игр «Уотфорда» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут владеть гости. Лондонская команда более стабильна на данном этапе сезона и рассчитывает на завоевание трех очков. Сделать ставку на победу «Арсенала» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 1.84 2.08 1.45 2.94
Фонбет 1.85 1.97
Мелбет 1.90 2.04
1XBET 1.90 2.04
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:37
Уотфорд Роя Ходжсона стоит на вылет из АПЛ. Команда бывшего наставника "3 львов" идет на предпоследнем месте в чемпионате и до зоны спасения хозяевам 3 очка. В последнее время игру команды, как и в целом по сезону, назвать стабильной сложно. 4 очка за последние 5 матчей и пусть МЮ на Олд Траффорд они сдержали, но команде нужны победы, а не ничьи, и закрываться дома с Арсеналом будет сложно.... "Пушкари" после слабого старта в чемпионате избавились от лишних фигур (Обамеянг) и спокойно под руководством Артеты заиграли в очень эффективный футбол. Команда успокоилась и сейчас гости находятся на 6ом месте, отставая на 2 очка от зоны ЛЧ, но имея при том 3 матча в запасе, так что 4ое место и возвращение в ЛЧ для лондонцев очень реально. Команде точно идет на пользу отсутствие еврокубков сейчас - они готовятся полноценно к матчам ... На Эмирейтс в первом круге хозяева добились скромной, но важной победы 1-0. При Артете у Арсенала стало больше баланса между линиями, но и про атаку гости не забывают. Именно за счет скорости движения мяча, игровой формы и класса игроков жду, что в Уотфорде против прагматизма Ходжсона они захватят инициативу и на классе смогут реализовать ее в свое итоговое преимущество. Берем победу гостей в данном поединке....
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