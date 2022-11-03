«Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

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вчера, 16:13

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой игры букмекеры считают гостевую команду. Поставить на победу «Брайтона» можно по коэффициенту 2.20, ничья идет по цене 3.45, а победа «Вулверхэмптона» играется по котировке 3.40.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Вулверхэмптон» пребывает в зоне вылета премьер-лиги, заработав только десять очков за 13 сыгранных туров. Рассмотрим, как клуб проявил себя в пяти последних матчах чемпионата: здесь у «волков» накопились поражения от «Челси» (0:3), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Лестера» (0:4), ничья в противостоянии с «Брентфордом» (1:1), а также вторая победа в этом сезоне – дома над «Ноттингемом» (1:0).

«Брайтон» находится на восьмом месте чемпионата Англии. По ходу текущего сезона клуб провел 12 матчей лиги, набрав в них 18 баллов. Проанализируем успешность гостей на отрезке пяти прошлых туров: в последней игре «Брайтон» разгромил «Челси» (4:1), а прежде команда проиграла «Манчестер Сити» (1:3), «Брентфорду» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:1), сыграв также вничью с «Ноттингемом» (0:0).

Информация для ставок

«Брайтон» не проигрывал в 4 из прошлых 5 матчей на поле соперника

«Вулверхэмптон» проиграл в 5 из последних 7 матчей в АПЛ

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных встреч

Прогноз

Мы считаем, что «Брайтон» может воспользоваться кризисом «Вулверхэмптона», набрав очки в этой игре. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.