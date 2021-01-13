«Аполлон» — «Омония». Прогноз на матч чемпионата Кипра (13.01.2021)

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13 января 2021, 03:22

«Аполлон» и «Омония» сыграют между собой в перенесённом матче 5-го тура Первого дивизиона Кипра. Прогноз и обзор ставок букмекеров на игру вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в городе Лимасол, букмекеры считают хозяев. Фонбет предлагает сделать ставки на победу «Аполлона» по коэффициент 2.10. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Омония», можно за 3.50, ничья котируется в 3.45.

Обе команды в своих последних матчах явно не отсиживаются в защите и привыкли играть в более атакующий футбол. Ставки на тотал больше (2,5) голов можно разместить с коэффициентом 1.95, меньше – 1.85.

Форма команд

«Аполлон» сейчас занимает первое место в турнирной таблице. После 18 сыгранных матчей команда набрала 39 очков. При этом «Аполлон» забил 41 гол, что является лучшим показателем в турнире. В последнем туре лидеры чемпионата спокойно разобрались на выезде с командой «Ахнас» (4:1).

6 января «Аполлон» уже встречался с «Омонией», но на стадионе в Никосии. Там «Омония» одержала верх (2:1), тем самым прервав пятиматчевую беспроигрышную серию «Аполлона».

«Омония» занимает третье место в таблице, отставая от «Аполлона» на три очка. В предыдущем туре команда сыграла вничью (0:0) с ещё одним претендентом на титул АЕЛом, прервав свою победную серию из 5 матчей.

Информация для ставок

«Аполлон» в среднем забивает по 2,3 гола за матч

В 10 из 12 матчей «Омонии» забивалось 3 и больше голов

«Омония» проигрывает в Лимасоле уже 10 матчей подряд

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме и очень эффективны в атаке. Это будет матч за 6 очков, ведь при победе «Омонии» у команд будет равное количество очков.

Мы считаем, что в этом матче будет много забитых мячей, и предлагаем ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1.95 в БК Фонбет.