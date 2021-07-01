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Аргентина — Эквадор. Прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Америки (04.07.2021)

вчера, 05:02

Аргентина сыграет против Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Кубок Америки 2021
Аргентина
Эквадор
- : -
04 июля 2021, 04:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.628.43
Лига Ставок 1.44 4.60 7.80
Фонбет 1.43 4.35 8.10
Мелбет 1.45 4.64 8.50
1XBET 1.45 4.64 8.50

Ставки букмекеров

Букмекеры считают сборную Аргентины явным фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.43. Ничейный исход оценивается в 4.35. Победа Эквадора представлена коэффициентом 8.10.

Форма команд

Аргентина находится в очень хорошей форме. Команда сыграла вничью с Чили (1:1), затем обыграла Уругвай и Парагвай с одинаковым счетом 1:0, а в заключительном туре группового раунда разгромила Боливию (4:1). У сборной Аргентины есть неплохие шансы дойти до финала Кубка Америки, но для начала команде необходимо справиться с Эквадором, который на этом турнире пока проиграл только Колумбии.

Эквадор, несмотря на неубедительные результаты, имеет репутацию неуступчивой сборной. В первом туре команда проиграла Колумбии (0:1), а затем трижды сыграла вничью, поделив очки с Венесуэлой (2:2), Перу (2:2) и Бразилией (1:1).

Информация для ставок

  • Сборная Аргентины не проигрывает 17 матчей кряду
  • Эквадор не может победить на протяжении 6 матчей
  • Сборная Аргентины забила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют плюс победа сборной Аргентины», по коэффициенту 3.45.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.15 на тотал больше 3 голов в матче «Богемиан» — «Сэйнт Патрикс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.58 1.81 2.08
Лига Ставок 2.41 1.55 1.75 2.04 1.39 2.95
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.84 2.07
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shlomo
shlomo
вчера в 08:33
Аргентина выиграет
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