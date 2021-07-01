Аргентина — Эквадор. Прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Америки (04.07.2021)

Аргентина сыграет против Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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04 июля 2021, 04:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры считают сборную Аргентины явным фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.43. Ничейный исход оценивается в 4.35. Победа Эквадора представлена коэффициентом 8.10.
Форма команд
Аргентина находится в очень хорошей форме. Команда сыграла вничью с Чили (1:1), затем обыграла Уругвай и Парагвай с одинаковым счетом 1:0, а в заключительном туре группового раунда разгромила Боливию (4:1). У сборной Аргентины есть неплохие шансы дойти до финала Кубка Америки, но для начала команде необходимо справиться с Эквадором, который на этом турнире пока проиграл только Колумбии.
Эквадор, несмотря на неубедительные результаты, имеет репутацию неуступчивой сборной. В первом туре команда проиграла Колумбии (0:1), а затем трижды сыграла вничью, поделив очки с Венесуэлой (2:2), Перу (2:2) и Бразилией (1:1).
Информация для ставок
- Сборная Аргентины не проигрывает 17 матчей кряду
- Эквадор не может победить на протяжении 6 матчей
- Сборная Аргентины забила девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют плюс победа сборной Аргентины», по коэффициенту 3.45.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.15 на тотал больше 3 голов в матче «Богемиан» — «Сэйнт Патрикс».