«Арминия» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2021)

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сегодня, 10:43

В матче третьего тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Айнтрахт».

Ставки букмекеров

«Айнтрахт» считается фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. Поставить на успех «Арминии» можно по 3.5. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.65.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.81 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.06 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» очень аккуратно стартовала в Бундеслиге, на счету команды два очка после двух туров. В прошлом сезоне у команды были большие проблемы с сохранением места в главном чемпионате Германии, теперь тренерский штаб настроен на стабильный набор очков на протяжении всего сезона. В последних двух матчах чемпионата Германии «Арминия» сыграла вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1) и «Фрайбургом» (0:0).

«Айнтрахт», продав недавно своего полузащитника, не показал в первых турах результата, который ожидали болельщики и руководство. Одно очко в двух матчах – это не тот результат, который должен показывать клуб, претендующий на участие в Лиге чемпионов. Тренерскому штабу следует пересмотреть тренировочный процесс и поработать над реализацией. В прошлом туре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0), а ранее крупно проиграл «Боруссии» Д (2:5).

Информация для ставок

• «Арминия» проиграла только два матча из последних десяти

• Команда из Франкфурта проиграла последние пять матчей на выезде

• «Арминия» не может выиграть уже восемь матчей у «Айнтрахта»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.06 в букмекерской конторе Мелбет.