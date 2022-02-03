«Арминия» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2022)

1643890487

вчера, 15:14

Ставки букмекеров

«Боруссия» М считается фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.14. Поставить на успех «Арминии» можно по 3.35. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.5.

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.76 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.07 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.62

Форма команд

«Арминия» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Бундеслиге и набрала 11 очков в пяти последних турах, что помогло ей выбраться из зоны вылета. Сейчас клуб из Билефельда занимает 14 место с 21 очком и всего на один пункт отстает от нынешнего соперника. Домашний поединок с нестабильным оппонентом может стать хорошей возможностью подняться еще на несколько ступенек по турнирной таблице. В двух прошлых встречах «Арминия» выиграла у «Айнтрахта» Ф (2:0) и разошлась миром с «Гройтер Фюрт» (2:2).

«Боруссия» М набрала только четыре очка в последних пяти турах Бундеслиги и вряд ли сможет занести себе этот сезон в актив по его окончанию. Коллектив совершенно нестабилен и предсказать, как будет вести себя коллектив в определенной встрече очень сложно. Команда занимает 12 место и заработала всего 22 очка, что совсем не устраивает болельщиков. В прошлом туре «Боруссия» М проиграла «Унион Берлин» (1:2), а ранее с тем же счетом уступила «Байеру» (1:2).

Информация для ставок

«Боруссия» М проиграла восемь из десяти последних матчей, а «Арминия» уступила только в двух поединках

«Арминия» забивает на своем стадионе уже шесть встреч подряд

«Боруссия» М выиграла пять последних поединков с «Арминией»

Четыре из шести матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» М несмотря на хорошую статистику личных встреч с «Арминией» выглядит неважно и вряд ли сможет набрать очки в этом поединке. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Арминии» по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.