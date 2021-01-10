«Арминия» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (10.01.2021)

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10 января 2021, 11:24

В 15-м туре чемпионата Германии «Арминия» на своем поле сыграет против «Герты». Прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 10 января, в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры видят гостевую команду. Ставки на победу «Герты» компания Бетсити принимает по коэффициенту 1.95. Вероятность успеха «Арминии» оценивается в 4.28, а ничья котируется в 3.70.

Согласно линии букмекера, в этом матче будет забито не больше двух голов. Исход с тоталом меньше 2,5 голов можно сыграть за 1.82, больше – 2.14.

Форма команд

«Арминия» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В элитном дивизионе команда одержала только три победы, показав блеклую игру в атаке (девять голов за 14 туров). В прошлом матче лиги «Арминия» с минимальным счетом проиграла на своем поле «Боруссии» Менхенгладбах (0:1), пропустив 24 мяч в чемпионате.

«Герта» тоже не оправдывает ожиданий в текущей кампании. Клуб из Берлина идет на 12-м месте в рейтинге Бундеслиги, набрав 16 очков. Такие результаты не соответствуют амбициям команды, которая летом потратила много денег на усиление состава.

В прошлом туре Бундеслиги «Герта» разгромила на своем поле «Шальке» со счетом 3:0. Всего команда оформила четыре виктории в лиге, четыре раза сыграла вничью и шесть раз потерпела фиаско.

Статистика

«Арминия» проиграла четыре из пяти прошлых матчей на своем поле

«Герта» не проигрывала в трех из пяти предыдущих выездных поединков

«Арминия» не забивала голы в трех из четырех последних туров чемпионата

«Герта» выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против «Арминии»

Прогноз

Исход этого противостояния может решить класс, который на порядок выше у «Герты». Берлинская команда результативней играет в атаке, а у «Арминии» есть огромные проблемы с созданием и реализацией голевых моментов.

Предлагаем взять ставку на победу «Герты» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Бетсити.