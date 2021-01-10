«Арминия» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (10.01.2021)

В 15-м туре чемпионата Германии «Арминия» на своем поле сыграет против «Герты». Прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 10 января, в нашем анонсе.
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1 : 0
завершен
10 января 2021, 20:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом этой игры букмекеры видят гостевую команду. Ставки на победу «Герты» компания Бетсити принимает по коэффициенту 1.95. Вероятность успеха «Арминии» оценивается в 4.28, а ничья котируется в 3.70.
Согласно линии букмекера, в этом матче будет забито не больше двух голов. Исход с тоталом меньше 2,5 голов можно сыграть за 1.82, больше – 2.14.
Форма команд
«Арминия» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В элитном дивизионе команда одержала только три победы, показав блеклую игру в атаке (девять голов за 14 туров). В прошлом матче лиги «Арминия» с минимальным счетом проиграла на своем поле «Боруссии» Менхенгладбах (0:1), пропустив 24 мяч в чемпионате.
«Герта» тоже не оправдывает ожиданий в текущей кампании. Клуб из Берлина идет на 12-м месте в рейтинге Бундеслиги, набрав 16 очков. Такие результаты не соответствуют амбициям команды, которая летом потратила много денег на усиление состава.
В прошлом туре Бундеслиги «Герта» разгромила на своем поле «Шальке» со счетом 3:0. Всего команда оформила четыре виктории в лиге, четыре раза сыграла вничью и шесть раз потерпела фиаско.
Статистика
- «Арминия» проиграла четыре из пяти прошлых матчей на своем поле
- «Герта» не проигрывала в трех из пяти предыдущих выездных поединков
- «Арминия» не забивала голы в трех из четырех последних туров чемпионата
- «Герта» выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против «Арминии»
Прогноз
Исход этого противостояния может решить класс, который на порядок выше у «Герты». Берлинская команда результативней играет в атаке, а у «Арминии» есть огромные проблемы с созданием и реализацией голевых моментов.
Предлагаем взять ставку на победу «Герты» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Бетсити.