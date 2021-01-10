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«Арминия» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (10.01.2021)

10 января 2021, 11:24

В 15-м туре чемпионата Германии «Арминия» на своем поле сыграет против «Герты». Прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 10 января, в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.193.721.93
Fonbet Live! 1.14 6.20 85.00
Мелбет 4.08 3.67 1.95

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры видят гостевую команду. Ставки на победу «Герты» компания Бетсити принимает по коэффициенту 1.95. Вероятность успеха «Арминии» оценивается в 4.28, а ничья котируется в 3.70.

Согласно линии букмекера, в этом матче будет забито не больше двух голов. Исход с тоталом меньше 2,5 голов можно сыграть за 1.82, больше – 2.14.

Форма команд

«Арминия» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В элитном дивизионе команда одержала только три победы, показав блеклую игру в атаке (девять голов за 14 туров). В прошлом матче лиги «Арминия» с минимальным счетом проиграла на своем поле «Боруссии» Менхенгладбах (0:1), пропустив 24 мяч в чемпионате.

«Герта» тоже не оправдывает ожиданий в текущей кампании. Клуб из Берлина идет на 12-м месте в рейтинге Бундеслиги, набрав 16 очков. Такие результаты не соответствуют амбициям команды, которая летом потратила много денег на усиление состава.

В прошлом туре Бундеслиги «Герта» разгромила на своем поле «Шальке» со счетом 3:0. Всего команда оформила четыре виктории в лиге, четыре раза сыграла вничью и шесть раз потерпела фиаско.

Статистика

  • «Арминия» проиграла четыре из пяти прошлых матчей на своем поле
  • «Герта» не проигрывала в трех из пяти предыдущих выездных поединков
  • «Арминия» не забивала голы в трех из четырех последних туров чемпионата
  • «Герта» выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против «Арминии»

Прогноз

Исход этого противостояния может решить класс, который на порядок выше у «Герты». Берлинская команда результативней играет в атаке, а у «Арминии» есть огромные проблемы с созданием и реализацией голевых моментов.

Предлагаем взять ставку на победу «Герты» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.193.721.93
Fonbet Live! 1.14 6.20 85.00
Мелбет 4.08 3.67 1.95
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STVA 1
STVA 1
10 января в 11:26
Герта не проиграет
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