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«Арсенал» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (22.08.2021)

вчера, 21:25

22 августа 2021 года «Арсенал» сыграет против «Челси». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.933.771.80
Фонбет 4.30 3.80 1.80
Мелбет 5.00 3.78 1.81
1XBET 5.00 3.78 1.81
BetBoom 4.83 3.74 1.79

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.80, а победа «Арсенала» в 4.30.

Форма команд

«Арсенал», который недавно подписал нового вратаря, стартовал в АПЛ очень плохо. Команда проиграла свой первый поединок со счетом 0:2 «Брентфорду». Этим летом клуб приобрел нескольких игроков на сумму, превышающую отметку в 100 миллионов фунтов. Это самый большой «скупщик» в АПЛ в этом сезоне, даже у «Сити» и «Челси» меньше трат за летнее трансферное окно. Пока трансферы не помогают лондонскому клубу чувствовать себя уверенно.

«Челси», как и подобает победителю ЛЧ, хорошо стартовал в этом сезоне. Команда во главе с Томасом Тухелем завоевала Суперкубок Европы, а затем выиграла первый матч в АПЛ со счетом 3:0, пострадал «Кристал Пэлас». Клуб находится на второй строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Челси» не проигрывает восемь матчей кряду
● «Арсенал» проиграл три матча кряду
● В последний раз «Челси» проигрывал в мае 2021 года, это было поражение от «Астон Виллы»

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей «Челси» больше 2.5 по коэффициенту 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.57 1.74 2.21
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
BetBoom 2.38 1.62 1.72 2.18 1.37 3.21
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