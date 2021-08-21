«Арсенал» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (22.08.2021)

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вчера, 21:25

22 августа 2021 года «Арсенал» сыграет против «Челси». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в АПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.80, а победа «Арсенала» в 4.30.

Форма команд

«Арсенал», который недавно подписал нового вратаря, стартовал в АПЛ очень плохо. Команда проиграла свой первый поединок со счетом 0:2 «Брентфорду». Этим летом клуб приобрел нескольких игроков на сумму, превышающую отметку в 100 миллионов фунтов. Это самый большой «скупщик» в АПЛ в этом сезоне, даже у «Сити» и «Челси» меньше трат за летнее трансферное окно. Пока трансферы не помогают лондонскому клубу чувствовать себя уверенно.

«Челси», как и подобает победителю ЛЧ , хорошо стартовал в этом сезоне. Команда во главе с Томасом Тухелем завоевала Суперкубок Европы, а затем выиграла первый матч в АПЛ со счетом 3:0, пострадал «Кристал Пэлас». Клуб находится на второй строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Челси» не проигрывает восемь матчей кряду

● «Арсенал» проиграл три матча кряду

● В последний раз «Челси» проигрывал в мае 2021 года, это было поражение от «Астон Виллы»

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей «Челси» больше 2.5 по коэффициенту 3.60.