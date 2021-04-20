«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (23.04.2021)

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вчера, 22:15

23 апреля 2021 года «Арсенал» сыграет против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу «Эвертона» по 4.10.

Форма команд

«Арсенал» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 пунктов. В активе «канониров» 13 побед, семь ничьих и 12 поражений. У клуба 44 забитых мячей и 36 пропущенных голов. В последних играх «пушкари» играют не лучшим образом, но все же набирают драгоценные очки.

«Эвертон» набрал всего на три пункта больше, чем у «Арсенала», клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда Карло Анчелотти выиграла 14 поединков, семь раз играла вничью и проиграла десять игр. В активе «ирисок» 43 забитых и 40 пропущенных мячей.

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл в одном матче из последних пяти

У «Эвертона» шесть игр кряду без побед во всех турнирах

«Эвертон» пропустил семь голов в последних матчах, у «Арсенала» восемь пропущенных за тот же отрезок

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.92.

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