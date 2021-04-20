«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (23.04.2021)

23 апреля 2021 года «Арсенал» сыграет против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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23 апреля 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу «Эвертона» по 4.10.
Форма команд
«Арсенал» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 пунктов. В активе «канониров» 13 побед, семь ничьих и 12 поражений. У клуба 44 забитых мячей и 36 пропущенных голов. В последних играх «пушкари» играют не лучшим образом, но все же набирают драгоценные очки.
«Эвертон» набрал всего на три пункта больше, чем у «Арсенала», клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда Карло Анчелотти выиграла 14 поединков, семь раз играла вничью и проиграла десять игр. В активе «ирисок» 43 забитых и 40 пропущенных мячей.
Информация для ставок
- «Арсенал» проиграл в одном матче из последних пяти
- У «Эвертона» шесть игр кряду без побед во всех турнирах
- «Эвертон» пропустил семь голов в последних матчах, у «Арсенала» восемь пропущенных за тот же отрезок
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.92.
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