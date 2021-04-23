Нкетиа Эдвард (30) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле

Пепе Николя (19) уходит с поля, Эдегор Мартин (11) вышел на поле

83' Чемберс Калум (21) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле

65' Гомеш Андре (21) уходит с поля, Делф Фабиан (8) вышел на поле

86' Родригес Хамес (19) уходит с поля, Дэвис Том (26) вышел на поле