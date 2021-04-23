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0 : 1
завершен
23 апреля 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 286 - 299
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.6
Средний возраст: 24.6 - 27
Средний рост: 183.3 - 182.3
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
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Стадион Эмирейтс
|76’
|0:1(А)
|Лено Бернд
|Партей Томас
|38’
|55’
|Аллан
|63’
|Холгейт Мэйсон
|68’
|Делф Фабиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Делф Фабиан
|Гомеш Андре
|Эдегор Мартин
|Пепе Николя
|74’
|Мартинелли Габриэл
|Нкетиа Эдвард
|74’
|Виллиан
|Чемберс Калум
|83’
|86’
|Дэвис Том
|Родригес Хамес
|89’
|Мина Йерри
|Ришарлисон
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|14
|Удары по воротам
|8
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|3
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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Викторович не фонтан совершенно точно
Викторович не фонтан совершенно точно
Не, одно очко не особо поможет, но отдали, то что не должны были
Не, одно очко не особо поможет, но отдали, то что не должны были
Сколько очков он стоит команде в этом сезоне?
Сколько очков он стоит команде в этом сезоне?