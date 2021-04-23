ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-23
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-23
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-23
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-19
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-15
2021-05-23

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Эвертон

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 0:1 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
Арсенал
0 : 1
завершен
23 апреля 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 286 - 299
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.6
Средний возраст: 24.6 - 27
Средний рост: 183.3 - 182.3
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Смотреть трансляцию
Эвертон
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 33 тур
Стадион Эмирейтс
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    38' Партей Томас (18)
     
    2
    74' Пепе Николя (19) уходит с поля, Эдегор Мартин (11) вышел на поле
    74' Нкетиа Эдвард (30) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    76' (0:1) Автогол Лено Бернд (1)
     
    83' Чемберс Калум (21) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
     
    55' Аллан (6)
     
    63' Холгейт Мэйсон (4)
     
    65' Гомеш Андре (21) уходит с поля, Делф Фабиан (8) вышел на поле
     
    68' Делф Фабиан (8)
     
    86' Родригес Хамес (19) уходит с поля, Дэвис Том (26) вышел на поле
     
    89' Ришарлисон (7) уходит с поля, Мина Йерри (13) вышел на поле
    Голы
    76’ 0:1(А) Лено Бернд
    Наказания
    Партей Томас 38’
    55’ Аллан
    63’ Холгейт Мэйсон
    68’ Делф Фабиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Делф Фабиан Гомеш Андре
    Эдегор Мартин Пепе Николя 74’
    Мартинелли Габриэл Нкетиа Эдвард 74’
    Виллиан Чемберс Калум 83’
    86’ Дэвис Том Родригес Хамес
    89’ Мина Йерри Ришарлисон
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		3 Удары в створ 1
    		13 Фолы 10
    		7 Угловые 3
    		2 Офсайды 1
    		59% Владение мячом 41%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Roger Young
    Roger Young
    24 апреля в 12:23
    молодцы, Эвертон
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ zdeniss (раскрыть)
    24 апреля в 09:13
    А чего грустного то? Если бы не провалили старт то сейчас бы за четвертое место боролись
    Martini-1987
    Martini-1987 ответ Эдмон (раскрыть)
    24 апреля в 09:05
    Хе-хе, ставить на арсенал сейчас последнее дело, так же как и на ливерпуль))
    ermak6848
    ermak6848
    24 апреля в 08:30
    Явно не повезло пушкарям вэтот день...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Эдмон (раскрыть)
    24 апреля в 06:28
    А я уверенно поставил на Эвертон.
    Эдмон
    Эдмон
    24 апреля в 05:56
    Капец какой то,ставку запорол
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ dzvinka (раскрыть)
    24 апреля в 00:22
    Он вышел на новый уровень, мяч катился параллельно воротам, он прыгнул и его в ворота закинул. Но дальше уже сложно прогрессировать, ему придется что-то придумывать...
    dzvinka
    dzvinka
    24 апреля в 00:02
    Лено беспощаден, от матча к матчу все больше
    allemz
    allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
    24 апреля в 00:01
    У Божовича есть неплохой опыт работы с Арсеналами, чем черт не шутит
    aNOOBis
    aNOOBis ответ VeniaminS (раскрыть)
    23 апреля в 23:58
    С вратарём
    VeniaminS
    VeniaminS
    23 апреля в 23:57
    Не повезло Арсеналу.
    zdeniss
    zdeniss
    23 апреля в 23:57
    Арсеналу в сезоне нужно выиграть 3 игры - домашнюю с Виляреалом, крупнее чем в Испании, в финале у МЮ, и в августе у ПСЖ, и я буду считать, что сезон удался. А в этом чемпе все грустно.
    LMI
    LMI
    23 апреля в 23:57
    Абсолютно ожидаемое поражение. Совершенно похрен на все это. АБСОЛЮТНЫЙ ОТСТОЙ
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    23 апреля в 23:56
    Я, говорит, знаю, что нужно делать чтобы Арсенал был снова великим. Ты про какой Арсенал-то говорил, испанский разрушитель?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    23 апреля в 23:56
    Хамес почти в 30 выглядит как и в 22 абсолютно...
    aNOOBis
    aNOOBis
    23 апреля в 23:55
    За Райана боюсь говорить, но выглядит он перспективно, на мой взгляд.
    Викторович не фонтан совершенно точно
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    23 апреля в 23:54
    Да, ничейная игра, хотя по матчу ближе к голу скорее был "Эвертон", сейв Лено + перекладина. Это Партей старался + его идиотские удары мимо ворот, и это 50 лямов...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    23 апреля в 23:53
    Вторая упрямая ошибка Артеты в этом матче, первая - Нкетиа, играли без форварда. Я вообще не понимаю, зачем его ставить, когда Мартинелли есть (понятно уже, что Артета Мартинелли не любит, но все же).
    aNOOBis
    aNOOBis
    23 апреля в 23:52
    Ничейную игру сдали.
    Не, одно очко не особо поможет, но отдали, то что не должны были
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    23 апреля в 23:52
    Лено не забил, но хоть игрока отфигачил)
    aNOOBis
    aNOOBis
    23 апреля в 23:51
    В лучшему случае Лено-это второй выбор!
    Сколько очков он стоит команде в этом сезоне?
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    23 апреля в 23:49
    и этот клуб хотел быть в "Суперлиге" :DDDDD
    aNOOBis
    aNOOBis
    23 апреля в 23:36
    Лено велик! Или вЕлик...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
    23 апреля в 23:36
    Акинфеев так от "Штуттгарта" в ЛЧ пропустил)
    allemz
    allemz
    23 апреля в 23:36, ред.
    Ахах, вот это прикол, такого себе даже Ребров не позволял))
    zdeniss
    zdeniss
    23 апреля в 23:34, ред.
    Лено красавчик, помогает зрелищность создавать... Может, Артета поймет, что это уже финиш. А в защите кто за секунду до этого так феерично сыграл?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    23 апреля в 23:33
    Ахахаха) ЧЕРНАЯ ДЫРА! Я не могу!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    23 апреля в 23:32
    Вот я не понимаю, зачем нужно было Нкетиа ставить... Я за два года в нем ничего хорошего не смог разглядеть, в итоге играли вдесятером.
    zdeniss
    zdeniss ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    23 апреля в 23:21
    не везет что-то - в прошлой из-за офсайда его гол отменили, сейчас пеналь... и все милиметры
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    23 апреля в 23:13
    Второй тайм за "Ареналом" пока, надо давить
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100