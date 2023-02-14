«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (15.02.2023)

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сегодня, 10:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Арсенала» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Арсенал» находится на небольшом спаде и не может выиграть несколько последних матчей в чемпионате, хоть одна потеря очков была и по вине судейского штаба, который признал свою ошибку. Коллектив все еще лидирует в АПЛ и имеет в своем активе 51 балл, опережая нынешнего соперника на три пункта и имея одну игру в запасе. В прошлом туре «Арсенал» потерял очки с «Брентфордом» (1:1), а ранее уступил на выезде «Эвертону» (0:1).

«Манчестер Сити» воспользовался осечкой «канониров» и сократил отрыв от лидера до трех пунктов. «Горожане» занимают второе место с 48 баллами и в предстоящей встрече им очень нужна победа, которая сократит отставание практически до минимума, поэтому всех любителей футбола ждет интересный поединок, не уступающий встречам Лиги Чемпионов. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились выездным поражением от «Тоттенхэма» (0:1) и домашней победой над «Астон Виллой» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» проиграл три последних матча на выезде во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл шесть последних матчей с «канонирами» во всех турнирах

Прогноз

«Арсенал» находится не в лучшей форме, но матч для обеих команд очень важен, поэтому стоит ожидать от них предельной собранности. Предлагаем не рисковать с выбором победителя и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.