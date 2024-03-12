«Арсенал» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.03.2024)

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сегодня, 16:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.28. Победа «Порту» оценивается по 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

«Арсенал» провел очень невзрачный поединок в Португалии, а на последних минутах и вовсе пропустил (0:1). Теперь канонирам предстоит исправляться уже на своем стадионе, и букмекеры в них верят. В чемпионате Англии команда делит первое место с «Ливерпулем» и Микелю Артете придется правильно распределить ресурсы на оба важных турнира. Два последних матча «Арсенала» завершились победой над «Брентфордом» (2:1) и разгромом «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

«Порту» также борется за чемпионство, но отстает от двух конкурентов и хочет достичь успеха в Лиге чемпионов, учитывая, что первый поединок команда выиграла. Даже на ничью в основное время дают очень большой коэффициент, что говорит о том, что в клуб практически не верят. В случае прохода в следующий раунд, вылет «Арсенала» станет если не сенсацией, то большой неожиданностью. В прошлом туре «Порту» уверенно обыграл на выезде «Портимоненси» (3:0), а ранее на своем поле отправил в нокдаун «Бенфику» (5:0).

Информация для ставок

«Арсенал» победил в восьми из десяти последних матчах во всех турнирах

«Порту» проиграл только одну встречу из десяти последних

«Порту» одержал три победы в четырех последних поединках с «Арсеналом»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» находится в отличной форме и обязан обыгрывать на своем поле соперника из Португалии и выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов. Предлагаем сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.