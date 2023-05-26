«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (28.05.2023)

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вчера, 22:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа «волков» оценивается по 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Арсенал» давно потерял шансы на чемпионство и должен сделать для себя выводы, чтобы повлиять на результат в следующем сезоне. Сейчас «канониры» занимают второе место с 81 баллом и независимо от результатов оставшихся матчей никуда с него не сдвинутся. В домашней встрече у хозяев будет хорошая возможность приободрить своих болельщиков красивой победой с нестабильным соперником. Два последних тура в АПЛ «Арсенал» проиграл на выезде «Ноттингем Форест» (0:1) и на своем стадионе «Брайтону» (0:3).

«Вулверхэмптон» занимает место во второй половине турнирной таблицы вполне закономерно и это подчеркивает качество выступлений команды в нынешнем сезона. В активе «волков» 41 набранный балл и 13 место, что вряд ли нравится болельщикам. Тем не менее, коллектив давно обеспечил себе безопасность и может доигрывать оставшиеся туры без нервной концовки. В прошлом туре «Вулверхэмптон» поделил очки с «Эвертоном» (1:1), а ранее уступил на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл только два матча из восьми последних в чемпионате Англии

«Вулверхэмптон» проиграл семь из десяти последних поединков на выезде

«Арсенал» выиграл три последние встречи у «Вулверхэмптона»

Прогноз

Предстоящий матч не решает ничего для любой из команд, поэтому предлагаем обратить внимание на результативность. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.