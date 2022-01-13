«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

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вчера, 16:56

15 января 2022 года в рамках 22-го тура Премьер-лиги состоится поединок «Астон Вилла — Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на арене «Вилла Парк» в Бирмингеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Астон Виллы» в 2.85. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Астон Вилла» в нынешнем сезоне иде на 14-й строчке в турнирной таблице. В актив клуба — 22 пункта. У коллектива семь побед, одна ничья и 11 поражений. Команда забила 25 голов и пропустила 30 мячей. После того, как клуб возглавил Стивен Джеррард, дела стали идти лучше, но команда все равно может проседать — поражение от «Брентфорда» 2:1, а также от «Челси» 1:3. Еще была победа над «Норвичем» 0:2.

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У команды девять побед, четыре ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 30 мячей и пропустил 27 голов. У «Манчестер Юнайтед» в последних матчах не все так плохо, как многие думали — поражение от «Вулверхэмптона» 0:1, а также победа над «Бёрнли» 3:1 и ничья с «Ньюкаслом» 1:1.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл три матча из последних пяти

«Астон Вилла» проиграла три игры кряду

У «Манчестер Юнайтед» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.68. «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» наверняка будут играть в атакующий футбол и стараться забивать как можно больше голов. Так считают букмекеры Фонбет.