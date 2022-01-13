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«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

вчера, 16:56

15 января 2022 года в рамках 22-го тура Премьер-лиги состоится поединок «Астон Вилла — Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на арене «Вилла Парк» в Бирмингеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.612.28
Фонбет 2.90 3.50 2.40
Мелбет 2.97 3.64 2.47
1XBET 2.97 3.64 2.47
BetBoom 2.85 3.56 2.49

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Астон Виллы» в 2.85. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Астон Вилла» в нынешнем сезоне иде на 14-й строчке в турнирной таблице. В актив клуба — 22 пункта. У коллектива семь побед, одна ничья и 11 поражений. Команда забила 25 голов и пропустила 30 мячей. После того, как клуб возглавил Стивен Джеррард, дела стали идти лучше, но команда все равно может проседать — поражение от «Брентфорда» 2:1, а также от «Челси» 1:3. Еще была победа над «Норвичем» 0:2.

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У команды девять побед, четыре ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 30 мячей и пропустил 27 голов. У «Манчестер Юнайтед» в последних матчах не все так плохо, как многие думали — поражение от «Вулверхэмптона» 0:1, а также победа над «Бёрнли» 3:1 и ничья с «Ньюкаслом» 1:1.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл три матча из последних пяти
«Астон Вилла» проиграла три игры кряду
У «Манчестер Юнайтед» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.68. «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» наверняка будут играть в атакующий футбол и стараться забивать как можно больше голов. Так считают букмекеры Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.41 1.98 1.89 1.58 2.43
Мелбет 2.01 1.93
1XBET 2.01 1.93
Все комментарии
whdj3q2xen2h
whdj3q2xen2h
вчера в 18:15
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выиграет матч.
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