«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

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вчера, 10:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Астон Вилла» не радует последними результатами и это сильно влияет на турнирную таблицу. Тем не менее, коллективу еще удается сохранять четвертое место с 49 баллами в активе, но отрыв от «Тоттенхэма» составляет всего два пункта. В домашней встрече с соперником из нижней части таблицы АПЛ у хозяев нет права на ошибку. Два последних матча «Астон Виллы» завершились выездной победой над «Фулхэмом» (2:1) и поражением от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Ноттингем Форест» ведет борьбу за выживание в АПЛ и определенно имеет шансы сохранить прописку. Команда набрала 24 пункта и опережает главных конкурентов на четыре очка. Для гостей любые набранные баллы в этой встрече будут хорошим результатом, поэтому от них стоит ждать внимательной игры в обороне. В прошлом туре «Ноттингем Форест» на своем поле оказался сильнее «Вест Хэма» (2:0), а ранее уступил «Ньюкасл Юнайтед» (2:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» завершились исходом «обе забьют»

«Астон Вилла» проиграла три последних домашних поединка подряд

«Астон Вилла» выиграла только два из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»

Три последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды редко играют в результативный футбол и в этот раз, вероятнее всего зрители не увидят много голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.