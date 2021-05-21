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«Аталанта» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.05.2021)

сегодня, 00:36

В 38-м туре Серии А «Аталанта» дома примет «Милан». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Серия А 2020/2021
Аталанта
Милан
- : -
23 мая 2021, 21:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.604.162.47
Лига Ставок 2.60 4.10 2.45
Мелбет 2.65 4.30 2.46
1XBET 2.65 4.30 2.46
BetBoom 2.59 4.24 2.43

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.55. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.61. В случае ничейного результата сыграет коэффициент 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 по коэффициенту ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.41.

Форма команд

«Аталанта» провела классный сезон, итогом которого стало завоевание путевки в Лигу чемпионов и финал Кубка страны. Уверенная игра команды и результаты не могут не радовать болельщиков, но всегда хочется большего, поэтому оформление серебряных медалей — это цель коллектива из Бергамо в оставшемся матче чемпионата. Финал Кубка команда проиграла Ювентусу (1:2), а в последнем туре чемпионата обыграли «Дженоа» (4:3).

«Милан» находится на третьей строчке в турнирной таблице, если проиграет, может выпасть из зоны Лиги чемпионов и отправиться в турнир рангом ниже. Исходя из этого, настрой на данную игру будет запредельный, а команда Стефано Пиоли сделает все возможное для победы. В прошлом туре неожиданно потеряли очки с «Кальяри» (0:0), а туром ранее разгромили «Торино» (7:0).

Информация для ставок

  • Выигрышная серия «Аталанты» дома насчитывает шесть поединков
  • «Милан» проиграл на выезде всего одну игру из последних пяти
  • Последние шесть из семи очных встреч между командами завершали с результатом «обе забьют»
  • «Милан не может обыграть соперника в трех матчах подряд

Прогноз

Нас ожидает очень интересный поединок двух команд с огромной мотивацией. Сложно предположить, кто окажется победителем, но голы в этой встрече должны быть. Сделать ставку на „обе забьют + ТБ 2.5“ можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.61
Лига Ставок 2.32 1.59
Мелбет 2.94 1.38
1XBET 2.94 1.38
BetBoom 5.95 1.15 3.11 1.39 2.46 1.58
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