«Аталанта» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.05.2021)

В 38-м туре Серии А «Аталанта» дома примет «Милан». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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23 мая 2021, 21:45
воскресенье
Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.55. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.61. В случае ничейного результата сыграет коэффициент 3.85.
Также в линии букмекеры предлагают 1.66 по коэффициенту ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.41.
Форма команд
«Аталанта» провела классный сезон, итогом которого стало завоевание путевки в Лигу чемпионов и финал Кубка страны. Уверенная игра команды и результаты не могут не радовать болельщиков, но всегда хочется большего, поэтому оформление серебряных медалей — это цель коллектива из Бергамо в оставшемся матче чемпионата. Финал Кубка команда проиграла Ювентусу (1:2), а в последнем туре чемпионата обыграли «Дженоа» (4:3).
«Милан» находится на третьей строчке в турнирной таблице, если проиграет, может выпасть из зоны Лиги чемпионов и отправиться в турнир рангом ниже. Исходя из этого, настрой на данную игру будет запредельный, а команда Стефано Пиоли сделает все возможное для победы. В прошлом туре неожиданно потеряли очки с «Кальяри» (0:0), а туром ранее разгромили «Торино» (7:0).
Информация для ставок
- Выигрышная серия «Аталанты» дома насчитывает шесть поединков
- «Милан» проиграл на выезде всего одну игру из последних пяти
- Последние шесть из семи очных встреч между командами завершали с результатом «обе забьют»
- «Милан не может обыграть соперника в трех матчах подряд
Прогноз
Нас ожидает очень интересный поединок двух команд с огромной мотивацией. Сложно предположить, кто окажется победителем, но голы в этой встрече должны быть. Сделать ставку на „обе забьют + ТБ 2.5“ можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 1.55.