«Аталанта» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.05.2021)

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сегодня, 00:36

В 38-м туре Серии А «Аталанта» дома примет «Милан». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.55. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.61. В случае ничейного результата сыграет коэффициент 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 по коэффициенту ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.41.

Форма команд

«Аталанта» провела классный сезон, итогом которого стало завоевание путевки в Лигу чемпионов и финал Кубка страны. Уверенная игра команды и результаты не могут не радовать болельщиков, но всегда хочется большего, поэтому оформление серебряных медалей — это цель коллектива из Бергамо в оставшемся матче чемпионата. Финал Кубка команда проиграла Ювентусу (1:2), а в последнем туре чемпионата обыграли «Дженоа» (4:3).

«Милан» находится на третьей строчке в турнирной таблице, если проиграет, может выпасть из зоны Лиги чемпионов и отправиться в турнир рангом ниже. Исходя из этого, настрой на данную игру будет запредельный, а команда Стефано Пиоли сделает все возможное для победы. В прошлом туре неожиданно потеряли очки с «Кальяри» (0:0), а туром ранее разгромили «Торино» (7:0).

Информация для ставок

Выигрышная серия «Аталанты» дома насчитывает шесть поединков

«Милан» проиграл на выезде всего одну игру из последних пяти

Последние шесть из семи очных встреч между командами завершали с результатом «обе забьют»

«Милан не может обыграть соперника в трех матчах подряд

Прогноз