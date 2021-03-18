«Атлетик Бильбао» — «Эйбар». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

«Атлетик Бильбао» сыграет против «Эйбара» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Эти клубы встретятся 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Атлетик Бильбао». На победу «львов» можно поставить по коэффициенту 1.85. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход по коэффициенту 3.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Эйбара» за 4.50.
Форма команд
«Атлетик Бильбао» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 34 пункта. После назначения Марселино прошло уже несколько месяцев, клуб выиграл Суперкубок Испании и добрался до финала Кубка Короля. В Примере дела идут не лучшим образом. «Атлетик» выиграл девять поединков, семь раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей. В последних матчах баски играют не лучшим образом и часто теряют очки.
«Эйбар» — один из аутсайдеров Примеры. Клуб находится на 19-й строчке в турнирной таблице, набрав всего 22 очка. Команда выиграла четыре матча, десять раз сыграла вничью и проиграла в 13 поединках. В последних поединках у «Эйбара» все очень плохо, у команды длительная серия без побед, которая может увеличиться после матча с «Атлетиком».
Информация для ставок
- «Атлетик Бильбао» выиграл всего один матч из последних пяти
- «Эйбар» не побеждает в Примере вот уже десять матчей кряду
- «Атлетик Бильбао» забил и пропустил одинаковое количество мячей в последних пяти играх — 5
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что только «Атлетик» забьет — коэффициент 1.23. В этом сезоне баски очень хороши, но не забивают много голов в матчах, поэтому стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет меньше двух — коэффициент 2.20.
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