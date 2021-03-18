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«Атлетик Бильбао» — «Эйбар». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

вчера, 19:08

«Атлетик Бильбао» сыграет против «Эйбара» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Эти клубы встретятся 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.764.72
Лига Ставок 1.81 3.55 4.80
Фонбет 1.80 3.60 4.60
Мелбет 1.86 3.64 4.90
Pin-Up.ru 1.85 3.50 4.70

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Атлетик Бильбао». На победу «львов» можно поставить по коэффициенту 1.85. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход по коэффициенту 3.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Эйбара» за 4.50.

Форма команд

«Атлетик Бильбао» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 34 пункта. После назначения Марселино прошло уже несколько месяцев, клуб выиграл Суперкубок Испании и добрался до финала Кубка Короля. В Примере дела идут не лучшим образом. «Атлетик» выиграл девять поединков, семь раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей. В последних матчах баски играют не лучшим образом и часто теряют очки.

«Эйбар» — один из аутсайдеров Примеры. Клуб находится на 19-й строчке в турнирной таблице, набрав всего 22 очка. Команда выиграла четыре матча, десять раз сыграла вничью и проиграла в 13 поединках. В последних поединках у «Эйбара» все очень плохо, у команды длительная серия без побед, которая может увеличиться после матча с «Атлетиком».

Информация для ставок

  • «Атлетик Бильбао» выиграл всего один матч из последних пяти
  • «Эйбар» не побеждает в Примере вот уже десять матчей кряду
  • «Атлетик Бильбао» забил и пропустил одинаковое количество мячей в последних пяти играх — 5

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Атлетик» забьет — коэффициент 1.23. В этом сезоне баски очень хороши, но не забивают много голов в матчах, поэтому стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет меньше двух — коэффициент 2.20.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.69 1.68 2.31
Лига Ставок 2.14 1.71 1.63 2.30
Мелбет 1.69 2.37
Pin-Up.ru 2.24 1.68 1.66 2.27 1.34 3.35
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shlomo
shlomo
вчера в 19:21
Атлетик выиграет и наверное крупно
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