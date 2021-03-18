«Атлетик Бильбао» — «Эйбар». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

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вчера, 19:08

«Атлетик Бильбао» сыграет против «Эйбара» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Эти клубы встретятся 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Атлетик Бильбао». На победу «львов» можно поставить по коэффициенту 1.85. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход по коэффициенту 3.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Эйбара» за 4.50.

Форма команд

«Атлетик Бильбао» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 34 пункта. После назначения Марселино прошло уже несколько месяцев, клуб выиграл Суперкубок Испании и добрался до финала Кубка Короля. В Примере дела идут не лучшим образом. «Атлетик» выиграл девять поединков, семь раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей. В последних матчах баски играют не лучшим образом и часто теряют очки.

«Эйбар» — один из аутсайдеров Примеры. Клуб находится на 19-й строчке в турнирной таблице, набрав всего 22 очка. Команда выиграла четыре матча, десять раз сыграла вничью и проиграла в 13 поединках. В последних поединках у «Эйбара» все очень плохо, у команды длительная серия без побед, которая может увеличиться после матча с «Атлетиком».

Информация для ставок

«Атлетик Бильбао» выиграл всего один матч из последних пяти

«Эйбар» не побеждает в Примере вот уже десять матчей кряду

«Атлетик Бильбао» забил и пропустил одинаковое количество мячей в последних пяти играх — 5

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Атлетик» забьет — коэффициент 1.23. В этом сезоне баски очень хороши, но не забивают много голов в матчах, поэтому стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет меньше двух — коэффициент 2.20.

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