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«Атлетик» (Бильбао) — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (26.11.2021)

25 ноября 2021, 18:47

«Атлетик» из Бильбао сыграет против «Гранады» в рамках 15-го тура Испанской Примеры. Поединок запланирован на 26 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Испания. Примера 2021/2022
Атлетик
Гранада
2 : 2
завершен
26 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Атлетик». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 5.80.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Атлетик» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — 19 баллов. Команда выиграла четыре поединка, семь раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «львов» 11 забитых и восемь пропущенных мячей. В последних матчах баски не смогли обыграть «Леванте», уступили «Кадису» и сыграли вничью с «Реалом Сосьедад».

«Гранада» расположилась на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла в шести встречах. У «Гранады» 12 забитых и 20 пропущенных мячей в Примере. В последних поединках испанский коллектив уступил «Реалу», а также проиграл «Эспаньолу» и выиграл у «Леванте».

Информация для ставок

  • «Гранада» выиграла один матч из последних пяти
  • «Атлетик» не побеждает вот уже четыре матча подряд
  • «Гранада» пропустила шесть мячей в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.45. Оба клуба не славятся тем, что любят много забивать. Не стоит ожидать в их очной встрече много голов. Тем не менее хозяева считаются фаворитами противостояния.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 1.84 2.07
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Все комментарии
Gahi
Gahi
25 ноября в 19:51
В этом матче скорее всего победу одержит команда "Атлетик" Бильбао. Удачи
shlomo
shlomo
25 ноября в 19:29
Хозяева не проиграют этот матч
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