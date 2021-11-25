«Атлетик» (Бильбао) — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (26.11.2021)

«Атлетик» из Бильбао сыграет против «Гранады» в рамках 15-го тура Испанской Примеры. Поединок запланирован на 26 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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2 : 2
завершен
26 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворит грядущего противостояния — «Атлетик». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 5.80.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 2.40.
Форма команд
«Атлетик» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — 19 баллов. Команда выиграла четыре поединка, семь раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «львов» 11 забитых и восемь пропущенных мячей. В последних матчах баски не смогли обыграть «Леванте», уступили «Кадису» и сыграли вничью с «Реалом Сосьедад».
«Гранада» расположилась на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла в шести встречах. У «Гранады» 12 забитых и 20 пропущенных мячей в Примере. В последних поединках испанский коллектив уступил «Реалу», а также проиграл «Эспаньолу» и выиграл у «Леванте».
Информация для ставок
- «Гранада» выиграла один матч из последних пяти
- «Атлетик» не побеждает вот уже четыре матча подряд
- «Гранада» пропустила шесть мячей в трех последних поединках
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.45. Оба клуба не славятся тем, что любят много забивать. Не стоит ожидать в их очной встрече много голов. Тем не менее хозяева считаются фаворитами противостояния.