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«Атлетик» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.05.2021)

вчера, 08:04

«Атлетик» сыграет дома против «Осасуны» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.744.89
Лига Ставок 1.75 3.65 5.00
Мелбет 1.69 3.84 5.63
1XBET 1.41 9.60 3.84

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Атлетик» очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78, ничейный исход котируется в 3.8, а победа «Осасуны» представлена коэффициентом 4.8.

Форма команд

«Атлетик» показывает футбол хорошего уровня. После назначения на тренерский пост Марселино баски стали играть куда лучше, но часто не могут довести матч до победы. На данный момент «Атлетик» находится на 9 месте с 45 баллами. В активе «Атлетика» 11 побед, 12 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 36 мячей.

«Осасуна» с 40 очками расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 10 побед, столько же ничьих и 14 поражений. Клуб забил 31 мяч и пропустил 41 гол. «Осасуна» не отличается стабильностью, чередуя успешные серии с неудачными.

Информация для ставок

  • «Осасуна» проиграла два из последних пяти матчей
  • У «Осасуны» восемь забитых мячей в пяти последних играх
  • «Атлетик» не проигрывает четыре матча кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 2.2. Еще одна актуальная ставка для этой игры — победа «Атлетика» и ТБ 2.5 по коэффициенту 4.3

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.71 1.67 2.32
Лига Ставок 2.33 1.61 1.71 2.15
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 2.08 1.75 3.10 1.32 1.29 3.60
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:27
Хозяева не проиграют
shlomo
shlomo
вчера в 09:13
Возможен ничейный результат
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