«Атлетик» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (13.01.2024)

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вчера, 18:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Реала» Сосьедад оценивается по коэффициенту 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Атлетик» проводит один из лучших сезонов за последние годы и заслуженно идет в зоне Лиги Чемпионов. Клуб из Бильбао располагается на четвертом месте с 38 баллами и ему предстоит встреча с одним из прямых конкурентов за топ-4, который отстает на шесть пунктов. Два последних матча «Атлетика» Бильбао завершились крупной победой над «Эйбаром» (3:0) в кубке Испании и успехом с «Севильей» (2:0) в Ла Лиге.

«Реал» Сосьедад не проигрывает очень давно, но часто завершает матчи вничью, что мешает команде находится выше, чем она есть. Коллектив занимает шестое место с 32 баллами и от ближайших конкурентов отстает на шесть пунктов, поэтому приблизить гостей может только победа. В матче кубка Испании «Реал» Сосьедад обыграл «Малагу» (1:0), а ранее поделил очки с «Алавесом» (1:1).

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Реала» Сосьедад завершились вничью

«Атлетик» выиграл три из пяти матчей у «Реала» Сосьедад при двух поражениях

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме, о чем свидетельствует статистика последних встреч команды. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Существует большая вероятность, что в дерби длинная серия гостей без поражений прервется.