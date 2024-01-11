«Аугсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (13.01.2024)

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11 января 2024, 20:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.52. Победа «Аугсбурга» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Аугсбург» показывает средние результаты и старается держаться подальше от зоны вылета. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице и набрала 18 очков, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. В поединке с лидером чемпионата Германии хозяевам придется сдерживать атакующий потенциал соперника и иногда искать моменты для себя. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Хоффенхаймом» (1:0) и поражением на выезде от «Штутгарта» (0:3).

«Байер» очень давно не проигрывает и очень уверенно себя чувствует в нынешнем сезоне. Команда мечтает о чемпионстве, но «Бавария» почти рядом и терять очки нельзя в ближайших матчах. В игре с «Аугсбургом» гостям важно исключить недооценку соперника и добиться победы, чтобы сохранить свое превосходство. В прошлой товарищеской игре «Байер» крупно обыграл «Венецию» (4:1), а в чемпионате переиграл «Бохум» (4:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» показывает очень достойные результаты и наверняка постарается добиться победы в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.