Австрия – Дания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

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вчера, 23:24

Интересную встречу подарит нам очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Австрия примет на своем поле сборную Дании. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Дания. Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.5. Победа сборной Австрии оценивается в 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.28. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.94.

Форма команд

Сборная Австрии не показывает стабильных выступлений, которых от них ждут болельщики. Сейчас команда набрала четыре очка из шести возможных и идет на втором месте в группе. Коллектив сыграл матчи не с самыми сильными соперниками, поэтому вся борьба за попадание на ЧМ -2022 еще впереди. В последнем матче Австрия обыграла Фарерские острова (3:1), а немного ранее разошлась миром с Шотландией (2:2).

Дания является грозным соперником для многих сборных за счет коллективной и слаженной игры, в ней есть ряд футболистов, выступающих на достаточно высоком уровне в Европе. Команда выглядит очень уверенно и заслуженно возглавляет свою группу после двух матчей квалификации ЧМ -2022. В последней игре Дания разгромила на своем поле Молдову (8:0), а туром ранее обыграла на выезде Израиль (2:0).

Информация для ставок

Дания проиграла всего два матча из последних десяти во всех турнирах

Австрия выиграла семь поединков из последних десяти

Три из четырех последних встреч между командами закончились тоталом больше 2,5 мячей

Дания забила в девяти последних выездных матчах из десяти

Прогноз

Обе команды играют достаточно стабильно, игра между ними обещает быть напряженной. Предполагаем, что обе сборные смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.94.

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