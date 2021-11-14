Австрия – Молдавия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.11.2021)

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14 ноября 2021, 09:38

В заключительном туре квалификации ЧМ -22 в гости к Австрии приедет Молдавия. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Австрии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.08. Ничейный результат котируется по 11.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 45.

Форма команд

Сборная Австрии еще несколько туров назад практически не имела шансов побороться за выход в плей-офф, она будет просто доигрывать матч с аутсайдером группы перед своими болельщиками. Команда идет на четвертом месте и имеет в активе 14 набранных очков. Последние две встречи с участием сборной Австрии завершились домашней победой над Израилем (4:2) и минимальным поражением от Дании (0:1).

Молдавия смогла набрать лишь одно очков в группе, что является очень слабым результатом. Команда не имеет большого количества высококвалифицированных футболистов, поэтому не может выставить конкурентоспособный состав.

Информация для ставок

• Молдавия проиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

• Семь из десяти домашних матчей Австрии завершились исходом «обе забьют»

• Австрия выиграла шесть из семи последних поединков с Молдавией

• Шесть из семи матчей за последнее время между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Австрия захочет громко завершить квалификацию и одержать крупную победу. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.