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Австрия – Молдавия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.11.2021)

14 ноября 2021, 09:38

В заключительном туре квалификации ЧМ-22 в гости к Австрии приедет Молдавия. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Австрия
Молдавия
4 : 1
завершен
15 ноября 2021, 22:45
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.0612.4440.86
Фонбет 1.05 13.00 45.00
Мелбет 1.06 15.00 66.00
1XBET 1.07 14.00 55.00
BetBoom 1.04 12.73 48.99

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Австрии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.08. Ничейный результат котируется по 11.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 45.

Форма команд

Сборная Австрии еще несколько туров назад практически не имела шансов побороться за выход в плей-офф, она будет просто доигрывать матч с аутсайдером группы перед своими болельщиками. Команда идет на четвертом месте и имеет в активе 14 набранных очков. Последние две встречи с участием сборной Австрии завершились домашней победой над Израилем (4:2) и минимальным поражением от Дании (0:1).

Молдавия смогла набрать лишь одно очков в группе, что является очень слабым результатом. Команда не имеет большого количества высококвалифицированных футболистов, поэтому не может выставить конкурентоспособный состав.

Информация для ставок

• Молдавия проиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
• Семь из десяти домашних матчей Австрии завершились исходом «обе забьют»
• Австрия выиграла шесть из семи последних поединков с Молдавией
• Шесть из семи матчей за последнее время между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Австрия захочет громко завершить квалификацию и одержать крупную победу. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.71
Мелбет 2.78 1.42
1XBET 2.64 1.46
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Все комментарии
xqtmjrddf76s
xqtmjrddf76s
14 ноября в 15:08
Австрия одержит победу.
6xete8ptyegs
6xete8ptyegs
14 ноября в 11:40
Австрия выиграет матч.
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