«Бенфика» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (23.02.2022)

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вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82. В случае победы «Бенфики», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно поставить по 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.69 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Аякс» отлично провел групповой этап Лиги Чемпионов и занял первое место в группе, опередив «Боруссию» Д. Команда также лидирует в чемпионате Нидерландов и набрала 57 очков, что на пять больше, чем у ближайшего преследователя ПСВ . В предстоящем матче клуб является фаворитом и уже в первом матче постарается получить преимущество. В двух последних поединках «Аякс» обыграл на выезде «Виллем II» (1:0) и «Твенте» (5:0).

«Бенфика» имеет проблемы с результатами в последнее время, но совершенно заслуженно вышла в плей-офф Лиги Чемпионов, опередив «Барселону». Коллектив ждет непростое испытание набравшим ход «Аяксом», однако шансы на успех в предстоящем поединке определенно будут. В чемпионате Португалии «орлы» занимают третье место и отстают от лидера на 12 пунктов. В прошлом матче «Бенфика» сыграла с «Боавиштой» (2:2), а ранее оказалась сильнее «Санта-Клары» (2:1).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Аякс» одержал победу в 14 из 15 последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Аякс» выиграл три из шести последних матчей у «Бенфики»

Прогноз

«Аякс» находится в отличной физической форме и постарается уже в выездном матче одержать важную победу, чтобы на своем поле играть более раскрепощенно. Предполагаем, что гости одержат победу, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.