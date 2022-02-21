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«Бенфика» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (23.02.2022)

вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82. В случае победы «Бенфики», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно поставить по 3.9.

Лига чемпионов 2021/2022
Аякс
Бенфика
- : -
15 марта 2022, 23:00
вторник
0 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи

Также в линии букмекеры предлагают 1.69 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Аякс» отлично провел групповой этап Лиги Чемпионов и занял первое место в группе, опередив «Боруссию» Д. Команда также лидирует в чемпионате Нидерландов и набрала 57 очков, что на пять больше, чем у ближайшего преследователя ПСВ. В предстоящем матче клуб является фаворитом и уже в первом матче постарается получить преимущество. В двух последних поединках «Аякс» обыграл на выезде «Виллем II» (1:0) и «Твенте» (5:0).

«Бенфика» имеет проблемы с результатами в последнее время, но совершенно заслуженно вышла в плей-офф Лиги Чемпионов, опередив «Барселону». Коллектив ждет непростое испытание набравшим ход «Аяксом», однако шансы на успех в предстоящем поединке определенно будут. В чемпионате Португалии «орлы» занимают третье место и отстают от лидера на 12 пунктов. В прошлом матче «Бенфика» сыграла с «Боавиштой» (2:2), а ранее оказалась сильнее «Санта-Клары» (2:1).

Информация для ставок

  • «Бенфика» выиграла только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Аякс» одержал победу в 14 из 15 последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Аякс» выиграл три из шести последних матчей у «Бенфики»

Прогноз

«Аякс» находится в отличной физической форме и постарается уже в выездном матче одержать важную победу, чтобы на своем поле играть более раскрепощенно. Предполагаем, что гости одержат победу, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
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вчера в 18:01
Футбольный клуб «Аякс» выиграет матч.
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awru5z5pkxs8
вчера в 17:01
Футбольный клуб «Аякс» одержит победу.
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:11
На международной арене команды последний раз играли в 2018 году в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. В Лиссабоне команды сыграли вничью 1:1, а в Амстердаме «Аякс» выиграл 1:0. Всего команды встречались 8 раз: одна победа «Бенфики», две ничьи и пять побед «Аякса». Обе команды достаточно опытные и искушенные в еврокубковых баталиях. «Аякс» силен в домашних матчах, поэтому «Бенфике» надо делать задел в домашней игре. У лиссабонского клуба будет больше дней отдыха перед матчем. Атака — сильная сторона каждого клуба. «Аякс» пропустил во всех гостевых играх Лиги чемпионов. Мой прогноз: ТБ2,5 (три и более гола команды забили в 6 из 8 домашних матчей «Бенфики» в Лиге чемпионов и в 7 из 9 гостевых игр «Аякса» в турнире....).....
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