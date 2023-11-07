«Аякс» — «Брайтон». Прогноз на матч Лиги Европы (09.11.2023)

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вчера, 20:23

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Брайтон», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на триумф хозяев можно по 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Аякс» проводит очень тяжелый и слабый сезон и закономерно занимает второе место с двумя баллами в активе. Тем не менее, ситуацию еще можно исправить и для этого необходимо побеждать в этой игре, чтобы оставить шансы на выход в плей-офф. В чемпионате команда идет лишь на 11 месте с 11 баллами, что огорчает болельщиков, но две последних встречи «Аякс» выиграл у «Херенвена» (4:1) и и «Воллендама» (2:0).

«Брайтон» смог добиться четырех набранных пунктов в стартовых трех турах и отстает от лидера всего на один балл. Подопечные Роберто де Дзерби вполне могут выйти в плей-офф и даже побороться за первое место, но им нужна победа над «Аяксом», который постепенно приходит в себя. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьими с «Брайтоном» и «Фулхэмом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних домашних матчей «Аякса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Английский клуб не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд

Прогноз

Предполагаем, что «Аякс» получил заряд уверенности в последних встречах и постарается добиться победы над соперником, который не лучшим образом играет на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу «Аякса» по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.