«Аякс» — «Брайтон». Прогноз на матч Лиги Европы (09.11.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Брайтон», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на триумф хозяев можно по 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.
|
- : -
завтра, 20:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Аякс» проводит очень тяжелый и слабый сезон и закономерно занимает второе место с двумя баллами в активе. Тем не менее, ситуацию еще можно исправить и для этого необходимо побеждать в этой игре, чтобы оставить шансы на выход в плей-офф. В чемпионате команда идет лишь на 11 месте с 11 баллами, что огорчает болельщиков, но две последних встречи «Аякс» выиграл у «Херенвена» (4:1) и и «Воллендама» (2:0).
«Брайтон» смог добиться четырех набранных пунктов в стартовых трех турах и отстает от лидера всего на один балл. Подопечные Роберто де Дзерби вполне могут выйти в плей-офф и даже побороться за первое место, но им нужна победа над «Аяксом», который постепенно приходит в себя. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьими с «Брайтоном» и «Фулхэмом» с одинаковым счетом (1:1).
Информация для ставок
- «Брайтон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних домашних матчей «Аякса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Английский клуб не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд
Прогноз
Предполагаем, что «Аякс» получил заряд уверенности в последних встречах и постарается добиться победы над соперником, который не лучшим образом играет на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу «Аякса» по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.