«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2023)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Айнтрахта», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Боруссия» Дортмунд подняла на днях настроение болельщикам, выиграв очень важный матч Лиги Чемпионов у «Ньюкасл Юнайтед» (1:0). Тем не менее, и в Бундеслиге «шмели» стараются не отставать от лидера. Команда Терзича располагается на четвертом месте с 20 баллами и отстает от лидера всего на два пункта. В прошлой игре чемпионата Германии «Боруссия» Д обыграла минимально «Вердер» (1:0), а ранее разобралась с «Унион» (4:2).
«Айнтрахт» старается стабильно набирать очки в каждом туре Бундеслиги, но изредка случаются осечки. Коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице и смог набрать 13 очков, что на семь пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. Хозяева надеются, что поддержка родного стадионе поможет им набрать баллы в этом поединке. В прошлой игре Лиги Конференций «Айнтрахт» разгромил ХИК (6:0), а в чемпионате обыграл на выезде «Хоффенхайм» (3:1).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Боруссия» Дортмунд проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- «Боруссия» Дортмунд выиграла четыре последних поединка у «Айнтрахта»
- Восемь из десяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет достаточно отрытым и результативным, что отразится на итоговом счете. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.