«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2023)

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вчера, 19:26

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Айнтрахта», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд подняла на днях настроение болельщикам, выиграв очень важный матч Лиги Чемпионов у «Ньюкасл Юнайтед» (1:0). Тем не менее, и в Бундеслиге «шмели» стараются не отставать от лидера. Команда Терзича располагается на четвертом месте с 20 баллами и отстает от лидера всего на два пункта. В прошлой игре чемпионата Германии «Боруссия» Д обыграла минимально «Вердер» (1:0), а ранее разобралась с «Унион» (4:2).

«Айнтрахт» старается стабильно набирать очки в каждом туре Бундеслиги, но изредка случаются осечки. Коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице и смог набрать 13 очков, что на семь пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. Хозяева надеются, что поддержка родного стадионе поможет им набрать баллы в этом поединке. В прошлой игре Лиги Конференций «Айнтрахт» разгромил ХИК (6:0), а в чемпионате обыграл на выезде «Хоффенхайм» (3:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд выиграла четыре последних поединка у «Айнтрахта»

Восемь из десяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет достаточно отрытым и результативным, что отразится на итоговом счете. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.