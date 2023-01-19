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«Айнтрахт» Франкфурт – «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2022)

сегодня, 00:09
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.415.347.65
Лига Ставок 1.45 4.90 6.80
Мелбет 1.47 5.05 7.20

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф провел хорошую первую половину сезона и порадовал болельщиков выходом в плей-офф Лиги Чемпионов. В Бундеслиге же коллектив занимает четвертую позицию с набранными 27 баллами и на семь очков отстает от лидера, что является весьма неплохими показателями. Два последних товарищеских поединка «Айнтрахта» Ф завершились ничьей с «Лехом» (1:0) и победой над «РБ Лейпциг» (4:2).

К разочарованию своих болельщиков, «Шальке-04» до сих пор не готов к выступлениям в Бундеслиге и постарается исправить ситуацию уже сейчас. Команда набрала всего девять пунктов и занимает последнее место в Бундеслиге, отставая от ближайшего конкурента на четыре пункта. В прошлой товарищеской встрече «Шальке-04» проиграл «Вердеру» (0:1), а ранее с тем же счетом уступил и «Нюрнбергу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Шальке-04» выиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Айнтрахт» Ф забивал в восьми из десяти последних домашних поединков

Прогноз

«Айнтрахт» Ф очень сильно провел данный отрезок сезона и имеет хорошие шансы на победу в этом туре. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.41 1.24 2.56 1.57 2.02 1.88
Лига Ставок 2.33 1.59 1.84 1.94
Мелбет 2.46 1.64
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:15
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,5) в этом матче.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 00:16
«Айнтрахт» Франкфурт победит, забив больше 2.5.
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