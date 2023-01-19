«Айнтрахт» Франкфурт – «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2022)

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сегодня, 00:09

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф провел хорошую первую половину сезона и порадовал болельщиков выходом в плей-офф Лиги Чемпионов. В Бундеслиге же коллектив занимает четвертую позицию с набранными 27 баллами и на семь очков отстает от лидера, что является весьма неплохими показателями. Два последних товарищеских поединка «Айнтрахта» Ф завершились ничьей с «Лехом» (1:0) и победой над «РБ Лейпциг» (4:2).

К разочарованию своих болельщиков, «Шальке-04» до сих пор не готов к выступлениям в Бундеслиге и постарается исправить ситуацию уже сейчас. Команда набрала всего девять пунктов и занимает последнее место в Бундеслиге, отставая от ближайшего конкурента на четыре пункта. В прошлой товарищеской встрече «Шальке-04» проиграл «Вердеру» (0:1), а ранее с тем же счетом уступил и «Нюрнбергу» (0:1).

Информация для ставок

«Шальке-04» выиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» Ф забивал в восьми из десяти последних домашних поединков

Прогноз

«Айнтрахт» Ф очень сильно провел данный отрезок сезона и имеет хорошие шансы на победу в этом туре. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.