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«АЗ-2» — «Утрехт-2». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.09.2021)

сегодня, 19:04

«АЗ-2» сыграет против «Утрехт-2» в рамках Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Две молодежные команды известных клубов Нидерландов будут выяснять, кто же из них лучше. Известно, что молодежные клубы не могут подняться в высший дивизион, а значит, особой мотивации для того, чтобы подняться выше у них нет. Тем не менее, это будет интересный поединок, в котором можно разглядеть юных талантов. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «АЗ-2». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.03. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу «Утрехта-2» по 3.15.

Форма команд

«АЗ-2» стартовал в этом сезоне очень хорошо. Команда заработала 12 баллов и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — четыре победы в четырех матчах. В последних играх «АЗ-2» выглядит невероятно, этот клуб побеждает каждого, с кем играет. В первом туре был обыгран «Алмере Сити», во втором туре команда выиграла у «Хелмонда», далее была победа над «Осс» и в четвертой игре команда выиграла у «Венло». Это хорошее начало для клуба может стать отличным стимулом. Молодые игроки показывают, что на них можно и нужно обращать внимание.

«Утрехт-2» начал сезон неудачно. Команда набрала пять пунктов и расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В первом туре клуб проиграл «Маастрихту», далее были две ничьих против «Алмере Сити» и «Дордрехта». В четвертой игре команда одолела «Телстар» и прервала серию неудач. Сейчас «Утрехт» не выглядит соперником, который способен доставить неудобство. Именно этот клуб сейчас хотят получить в соперники все остальные команды из верхней части таблицы.

Информация для ставок

  • «Утрехт-2» не проигрывает три поединка кряду
  • «АЗ-2» выиграл четыре поединка кряду
  • «Утрехт-2» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Это будет интересный матч, особенно здесь стоит наблюдать за «АЗ-2», который находится в отличной форме. В матче стоит присмотреться к ставке на то, что только «АЗ-2» забьет в обоих таймах по коэффициенту 3.40. Эта команда выглядит главным фаворитом противостояния.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.60 1.91 1.96
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:37
ОЗ точно должно зайти
55hyses2f4gz
55hyses2f4gz
сегодня в 19:11
Футбольный клуб «АЗ-2» (Алкмар) одержит победу.
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