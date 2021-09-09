«АЗ-2» — «Утрехт-2». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.09.2021)

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сегодня, 19:04

« АЗ -2» сыграет против «Утрехт-2» в рамках Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Две молодежные команды известных клубов Нидерландов будут выяснять, кто же из них лучше. Известно, что молодежные клубы не могут подняться в высший дивизион, а значит, особой мотивации для того, чтобы подняться выше у них нет. Тем не менее, это будет интересный поединок, в котором можно разглядеть юных талантов. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали « АЗ -2». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.03. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу «Утрехта-2» по 3.15.

Форма команд

« АЗ -2» стартовал в этом сезоне очень хорошо. Команда заработала 12 баллов и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — четыре победы в четырех матчах. В последних играх « АЗ -2» выглядит невероятно, этот клуб побеждает каждого, с кем играет. В первом туре был обыгран «Алмере Сити», во втором туре команда выиграла у «Хелмонда», далее была победа над «Осс» и в четвертой игре команда выиграла у «Венло». Это хорошее начало для клуба может стать отличным стимулом. Молодые игроки показывают, что на них можно и нужно обращать внимание.

«Утрехт-2» начал сезон неудачно. Команда набрала пять пунктов и расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В первом туре клуб проиграл «Маастрихту», далее были две ничьих против «Алмере Сити» и «Дордрехта». В четвертой игре команда одолела «Телстар» и прервала серию неудач. Сейчас «Утрехт» не выглядит соперником, который способен доставить неудобство. Именно этот клуб сейчас хотят получить в соперники все остальные команды из верхней части таблицы.

Информация для ставок

«Утрехт-2» не проигрывает три поединка кряду

« АЗ -2» выиграл четыре поединка кряду

-2» выиграл четыре поединка кряду «Утрехт-2» забил семь голов в последних пяти матчах

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